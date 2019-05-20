Как иностранные СМИ освещали инаугурацию Зеленского

Об инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского наперебой рассказывали авторитетные иностранные СМИ. Тамошние журналисты продолжают называть Зеленского комиком и выяснять, чего украинцам стоит от него ждать.

В эфире EURONEWS ведущий акцентировал внимание на ключевых моментах из речи нового президента.

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В частности, на решении распустить Раду. В студии подчеркивают, что для выполнения обещаний Зеленскому необходимо иметь в парламенте представителей своей партии "Слуга народа".



Студия EURONEWS

А тогда еще и сравнили нового Президента с образом из сериала, приехал ли он, как его герой на велосипеде.

Он пришел пешком по парку. Потом пошел к людям и начал с ними здороваться и делать селфи,

– отметила эксперт студии EURONEWS.

О присяге украинского президента рассказал и британский телеканал SkyNews. О деталях они расспрашивали у собственного корреспондента, освещающего события в Восточной Европе.



Студия SkyNews

Корреспондент, правда, в это время находилась в Москве. Первое, о чем рассказала журналистка – заявление Владимира Зеленского относительно войны на Донбассе.

Он сказал, что хочет закончить войну на Востоке Украины и вернуть оккупированные украинские территории – Крым и Донбасс. Это, как мы сразу увидели по реакции Кремля, оттолкнуло Москву,

– сказала корреспондентка SkyNews в Москве Диана Магнай.

В эфире AL Jazeera – авторитетного арабского издания – тоже сегодня говорили о Зеленском. Кроме анализа речи украинского Владимира Зеленского, его взялись сравнивать с Дональдом Трампом. Мол, Украина не уникальна, американцы тоже выбрали президентом шоумена.

Дональд Трамп в отличие от Владимира Зеленского долгое время уже был представителем Республиканской партии в политике США и ранее высказывал свою популистскую позицию. Владимир Зеленский не имеет опыта вообще. Правда, общим у них является то, что никто не ждал их победы на выборах – это точно,

– отметил профессор Киево-Могилянской академии Тарас Кузьо.

Об инаугурации Зеленского написали ВВС, Reuters и Европейское издание "Радио Свободы". Там, подавали подробную хронологию сегодняшних событий. А в одной из частей блога акцентировали и на роспуске парламента. Однако, журналисты Радио Свободы поставили под сомнение проведение досрочных выборов.

О чем заявил Владимир Зеленский во время инаугурации?

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации призвал народных депутатов сегодня работать и принять ряд неотложных законов и уволить с должностей главу Службы безопасности, генерального прокурора, министра обороны Украины.



Также Зеленский заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. "Уважаемые депутаты, вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринки не будет, будем с вами работать. Поэтому я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые избирательные списки", – сказал Зеленский.



Министр обороны Степан Полторак написал заявление об увольнении на имя Президента Украины Владимира Зеленского.

Смотрите видео об инаугурации Владимира Зеленского: