17:24
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Как иностранные СМИ освещали инаугурацию Зеленского

      50 Читати новину українською

      Об инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского наперебой рассказывали авторитетные иностранные СМИ. Тамошние журналисты продолжают называть Зеленского комиком и выяснять, чего украинцам стоит от него ждать.

      В эфире EURONEWS ведущий акцентировал внимание на ключевых моментах из речи нового президента.

      Читайте также: Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главном

      В частности, на решении распустить Раду. В студии подчеркивают, что для выполнения обещаний Зеленскому необходимо иметь в парламенте представителей своей партии "Слуга народа".

      інавгурація зеленського
      Студия EURONEWS

      А тогда еще и сравнили нового Президента с образом из сериала, приехал ли он, как его герой на велосипеде.

      Он пришел пешком по парку. Потом пошел к людям и начал с ними здороваться и делать селфи,
      – отметила эксперт студии EURONEWS.

      О присяге украинского президента рассказал и британский телеканал SkyNews. О деталях они расспрашивали у собственного корреспондента, освещающего события в Восточной Европе.

      інавгурація зеленського
      Студия SkyNews

      Корреспондент, правда, в это время находилась в Москве. Первое, о чем рассказала журналистка – заявление Владимира Зеленского относительно войны на Донбассе.

      Он сказал, что хочет закончить войну на Востоке Украины и вернуть оккупированные украинские территории – Крым и Донбасс. Это, как мы сразу увидели по реакции Кремля, оттолкнуло Москву,
      – сказала корреспондентка SkyNews в Москве Диана Магнай.

      В эфире AL Jazeera – авторитетного арабского издания – тоже сегодня говорили о Зеленском. Кроме анализа речи украинского Владимира Зеленского, его взялись сравнивать с Дональдом Трампом. Мол, Украина не уникальна, американцы тоже выбрали президентом шоумена.

      Дональд Трамп в отличие от Владимира Зеленского долгое время уже был представителем Республиканской партии в политике США и ранее высказывал свою популистскую позицию. Владимир Зеленский не имеет опыта вообще. Правда, общим у них является то, что никто не ждал их победы на выборах – это точно,
      – отметил профессор Киево-Могилянской академии Тарас Кузьо.

      Об инаугурации Зеленского написали ВВС, Reuters и Европейское издание "Радио Свободы". Там, подавали подробную хронологию сегодняшних событий. А в одной из частей блога акцентировали и на роспуске парламента. Однако, журналисты Радио Свободы поставили под сомнение проведение досрочных выборов.

      О чем заявил Владимир Зеленский во время инаугурации?
      Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации призвал народных депутатов сегодня работать и принять ряд неотложных законов и уволить с должностей главу Службы безопасности, генерального прокурора, министра обороны Украины.

      Также Зеленский заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. "Уважаемые депутаты, вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринки не будет, будем с вами работать. Поэтому я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые избирательные списки", – сказал Зеленский.

      Министр обороны Степан Полторак написал заявление об увольнении на имя Президента Украины Владимира Зеленского.

      Смотрите видео об инаугурации Владимира Зеленского:

       

      blog_ava
      Инаугурация Владимира Зеленского: появилась первая реакция России
      сегодня
      6010
      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Новости политики Инаугурация Зеленского Роспуск Рады Владимир Зеленский Парламентские выборы 2019 СМИ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті
      сегодня , 16:30 Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті
      Крістіна Бердинських 305
      Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      сегодня , 16:00 Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      Олександра Дрік 156
      Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      сегодня , 15:30 Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      Сергій Лещенко 1111
      Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главном
      сегодня , 15:16 Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главном
      Анастасія Зазуляк 2443
      Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский
      сегодня , 15:01 Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский
      Юрій Бутусов 2014
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук