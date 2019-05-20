Як іноземні ЗМІ висвітлювали інавгурацію Зеленського

Про інавгурацію шостого Президента України Володимира Зеленського наперебій розповідали авторитетні іноземні ЗМІ. Тамтешні журналісти продовжують називати Зеленського коміком і з'ясовувати, чого українцям варто від нього чекати.

В ефірі EURONEWS ведучий акцентував увагу на ключових моментах з промови нового президента.

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Зокрема, на рішенні розпустити Раду. У студії наголошують, що для виконання обіцянок Зеленському необхідно мати в парламенті представників своєї партії "Слуга народу".



Студія EURONEWS

А тоді ще й порівняли нового Президента з образом із серіалу, чи приїхав його він, як його герой на велосипеді.

Він прийшов пішки парком. Потім пішов до людей і почав з ними вітатись та робити селфі,

– зазначила експертка студії EURONEWS.

Про присягу українського президента розповів і британський телеканал SkyNews. Про деталі вони розпитували у власного кореспондента, яка висвітлює події у Східній Європі.



Студія SkyNews

Кореспондентка, щоправда, у цей час перебувала у Москві. Найперше, про що розповіла журналістка – заяву Володимира Зеленського щодо війни на Донбасі.

Він сказав, що хоче закінчити війну на Сході України і повернути окуповані українські території – Крим і Донбас. Це, як ми одразу побачили по реакції Кремля, відштовхнуло Москву,

– сказала кореспондентка SkyNews у Москві Діана Магнай.

В ефірі AL Jazeera – авторитетного арабського видання – теж сьогодні говорили про Зеленського. Окрім аналізу промови українського Володимира Зеленського, його взялися порівнювати із Дональдом Трампом. Мовляв, Україна не унікальна, американці теж обрали президентом шоумена.

Дональд Трамп на відміну від Володимира Зеленського довгий час вже був представником Республіканської партії у політиці США і раніше висловлював свою популістську позицію. Володимир Зеленський тут не має досвіду взагалі. Щоправда, спільним у них є те, що ніхто не чекав їхньої перемоги на виборах – це точно,

– наголосив професор Києво-Могилянської академії Тарас Кузьо.

Про інавгурацію Зеленського написали ВВС, Reuters та Європейське видання "Радіо Свободи". Там, подавали детальну хронологію сьогоднішніх подій. А в одній з частин блогу закцентували і про розпуску парламенту. Проте, журналісти Радіо Свободи поставили під сумнів проведення дострокових виборів.

Про що заявив Володимир Зеленський під час інавгурації? Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації закликав народних депутатів сьогодні працювати та ухвалити низку невідкладних законів та звільнити з посад голову Служби безпеки, генерального прокурора, міністра оборони України.



Також Зеленський заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. "Шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати. Тому я дуже прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки", – сказав Зеленський.



Міністр оборони Степан Полторак написав заяву про звільнення на ім'я Президента України Володимира Зеленського.

Дивіться відео про інавгурацію Володимира Зеленського: