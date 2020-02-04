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      Как изменилось отношение к власти Зеленского: поражающий опрос

      88 Читати новину українською

      В 2019 году власть в Украине изменилась. Большинство граждан начали надеяться, что сумма в коммунальных платежках снизится, а зарплата наоборот станет в разы больше. Однако оправдали ли надежды украинцев политики и какие настроения среди граждан сейчас – читайте далее.

      По данным опроса, половина украинцев до сих пор желают изменений. Более 40% – живут надеждой, 33% – разочаровались во власти. Еще 22% граждан чувствуют незащищенность, 19% – напряженность и возмущение, а 12% – отчаяние и разочарование.

      Читайте также: Сколько миллионов потеряли депутаты за прогулы: шокирующая цифра

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяет 49,4% населения. В то же время против выступают 39,3% граждан.


      Доверие к Зеленскому

      Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова поддерживают 52,6%, а против – 36,2% украинцев.


      Сколько % украинцев доверяют Разумкову

      Что интересно, парламент девятого созыва вызывает у украинцев больше всего сомнений. Верховной Раде не доверяет 68,5% граждан.


      Доверие украинцев к Верховной Раде

      Как доверяют другим политикам

      • Святослава Вакарчука поддерживает 22%.
      • Юлию Тимошенко поддерживает 20%.
      • Петра Порошенко поддерживает 15%.

      Данные: Социальный мониторинг / Рейтинг

      Полный выпуск "Вести.UA" – смотрите здесь.

      Наличный курс валют 4 февраля: доллар и евро подешевели впервые за полторы недели
      4 февраля
      601
      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Святослав Вакарчук - новости Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Дмитрий Разумков Верховная Рада
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