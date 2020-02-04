Как изменилось отношение к власти Зеленского: поражающий опрос

В 2019 году власть в Украине изменилась. Большинство граждан начали надеяться, что сумма в коммунальных платежках снизится, а зарплата наоборот станет в разы больше. Однако оправдали ли надежды украинцев политики и какие настроения среди граждан сейчас – читайте далее.

По данным опроса, половина украинцев до сих пор желают изменений. Более 40% – живут надеждой, 33% – разочаровались во власти. Еще 22% граждан чувствуют незащищенность, 19% – напряженность и возмущение, а 12% – отчаяние и разочарование.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяет 49,4% населения. В то же время против выступают 39,3% граждан.



Доверие к Зеленскому

Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова поддерживают 52,6%, а против – 36,2% украинцев.



Сколько % украинцев доверяют Разумкову

Что интересно, парламент девятого созыва вызывает у украинцев больше всего сомнений. Верховной Раде не доверяет 68,5% граждан.



Доверие украинцев к Верховной Раде

Как доверяют другим политикам

Святослава Вакарчука поддерживает 22%.

Юлию Тимошенко поддерживает 20%.

Петра Порошенко поддерживает 15%.

Данные: Социальный мониторинг / Рейтинг

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