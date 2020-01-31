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      Сколько миллионов потеряли депутаты из-за прогулов: шокирующая цифра

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      Если обычные украинцы не приходят на работу, то их штрафуют или хуже – выгоняют с работы. А народным депутатам можно это делать годами. Конечно из Верховной Рады их никто не выгонит, но вот штрафовать можно. Подробнее об этом – читайте далее.

      2 965 560 гривен – такую сумму компенсаций не выплатили народным депутатам за ноябрь за прогулы.

      К слову: Сколько миллионов компенсации депутатам вернули за жилье: космические цифры

      Всего таких избранников собралось аж 78, из которых 71 парламентарий пропустил более 30% всех голосований.

      В какой фракции больше всего прогульщиков?

      • На первом месте –  "Оппозиционная платформа – за жизнь". 21 прогульщику не выплатили 798 420 гривен.
      • На втором месте – "Слуга народа". 15 нардепам от этой политсилы не насчитали 570 300 гривен.
      • На третьем месте – "За будущее". Она сохранила 456 240 бюджетных гривен.​

      прогульники
      Наибольшее количество пропущенных голосований у "слуги" Александра Дубинского – 93,3%, Алексея Жмеренецкого – 93,3%, внефракционного Дмитрия Шенцева – 91,8% и депутата ОПЗЖ Юрия Солода – 91%.

      прогульники
      Депутаты, которые пропускали голосования в Раде

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      1976
      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Штрафы Верховная Рада Слуга народа Оппозиционная платформа – За жизнь
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