Сколько миллионов потеряли депутаты из-за прогулов: шокирующая цифра

Если обычные украинцы не приходят на работу, то их штрафуют или хуже – выгоняют с работы. А народным депутатам можно это делать годами. Конечно из Верховной Рады их никто не выгонит, но вот штрафовать можно. Подробнее об этом – читайте далее.

2 965 560 гривен – такую сумму компенсаций не выплатили народным депутатам за ноябрь за прогулы. К слову: Сколько миллионов компенсации депутатам вернули за жилье: космические цифры Всего таких избранников собралось аж 78, из которых 71 парламентарий пропустил более 30% всех голосований. В какой фракции больше всего прогульщиков? На первом месте – "Оппозиционная платформа – за жизнь". 21 прогульщику не выплатили 798 420 гривен.

На втором месте – "Слуга народа". 15 нардепам от этой политсилы не насчитали 570 300 гривен.

На третьем месте – "За будущее". Она сохранила 456 240 бюджетных гривен.​

Наибольшее количество пропущенных голосований у "слуги" Александра Дубинского – 93,3%, Алексея Жмеренецкого – 93,3%, внефракционного Дмитрия Шенцева – 91,8% и депутата ОПЗЖ Юрия Солода – 91%.

Депутаты, которые пропускали голосования в Раде