Скільки мільйонів втратили депутати через прогули: шокуюча цифра

Якщо звичайні українці не приходять на роботу, то їх штрафують або гірше – виганяють з роботи. А народним депутатам можна це робити роками. Звичайно, що з Верхоної Ради їх ніхто не вижене, але от штрафувати можна. Детальніше про це – читайте далі.

2 965 560 гривень – таку суму компенсацій не виплатили народним депутатам за листопад через прогули. До слова: Скільки мільйонів компенсації депутатам повернули за житло: космічні цифри Всього таких обранців назбиралось аж 78, з яких 71 парламентар пропустив більше ніж 30% усіх голосувань. У якій фракції найбільше лінтюхів? На першому місці – "Опозиційна платформа – За життя". 21 прогульнику не виплатили 798 420 гривень.

На другому місці – "Слуга народу". 15 нардепам від цієї політсили не нарахували 570 300 гривень.

На третьому місці – "За майбутнє". Вона зберегла 456 240 бюджетних гривень.​



Найбільша кількість пропущених голосувань у "слуги" Олександра Дубінського – 93,3%, Олексія Жмеренецького – 93,3%, позафракційного Дмитра Шенцева – 91,8% та депутата ОПЗЖ Юрія Солода – 91%.

Депутати, які пропускали голосування у Раді