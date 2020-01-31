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      Скільки мільйонів втратили депутати через прогули: шокуюча цифра

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      Якщо звичайні українці не приходять на роботу, то їх штрафують або гірше – виганяють з роботи. А народним депутатам можна це робити роками. Звичайно, що з Верхоної Ради їх ніхто не вижене, але от штрафувати можна. Детальніше про це – читайте далі.

      2 965 560 гривень – таку суму компенсацій не виплатили народним депутатам за листопад через прогули. 

      До слова: Скільки мільйонів компенсації депутатам повернули за житло: космічні цифри

      Всього таких обранців назбиралось аж 78, з яких 71 парламентар пропустив більше ніж 30% усіх голосувань. 

      У якій фракції найбільше лінтюхів?

      • На першому місці – "Опозиційна платформа – За життя". 21 прогульнику не виплатили 798 420 гривень.
      • На другому місці – "Слуга народу". 15 нардепам від цієї політсили не нарахували 570 300 гривень.
      • На третьому місці – "За майбутнє". Вона зберегла 456 240 бюджетних гривень.

      прогульники

      Найбільша кількість пропущених голосувань у "слуги" Олександра Дубінського – 93,3%, Олексія Жмеренецького – 93,3%, позафракційного Дмитра Шенцева – 91,8% та депутата ОПЗЖ Юрія Солода – 91%.

      прогульники
      Депутати, які пропускали голосування у Раді

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Опозиційна платформа – За життя Слуга народу Верховна Рада Штрафи
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