Скільки мільйонів компенсації депутатам повернули за житло: космічні цифри
Спікер парламенту Дмитро Разумков висловив думку, що народні обранці мають достатньо високу заробітню плату. Тому він вважає, що депутати можуть дозволити собі самостійно оплачувати оренду житла. Але це лише думки і жодних зрушень, аби їх втілити у реальність немає.
6,4 мільйонів гривень – саме таку компенсацію за житло виплатили народним депутатам дев'ятого скликання.
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За вересень 120 обранцям відшкодували 3 мільйони гривень, а у жовтні 122 законописці отримали ще понад 3 мільйонів.
За вересень 120 обранцям відшкодували 3 мільйони гривень
Найбільше коштів пішло на найчисельнішу фракцію – "Слугу народу" – 118 нардепам відшкодували 4 мільйони 751 тисяча 228 гривень. 9 членів групи "За майбутнє" не мають де жити у столиці, їм виплатили 340 тисяч 455 гривень.
Дев'ятьом нардепам з групи "За майбутнє!" виплатили 340 тисяч 455 гривень
А от "Батьківщина" – це єдина фракція, яка не отримує компенсацію за житло.
Дані: Слово і Діло
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