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      Скільки мільйонів компенсації депутатам повернули за житло: космічні цифри

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      Спікер парламенту Дмитро Разумков висловив думку, що народні обранці мають достатньо високу заробітню плату. Тому він вважає, що депутати можуть дозволити собі самостійно оплачувати оренду житла. Але це лише думки і жодних зрушень, аби їх втілити у реальність немає.

      6,4 мільйонів гривень – саме таку компенсацію за житло виплатили народним депутатам дев'ятого скликання.

      Цікаво! Виконані та провалені обіцянки Зеленського: неочікувані дані

      За вересень 120 обранцям відшкодували 3 мільйони гривень, а у жовтні 122 законописці отримали ще понад 3 мільйонів.


      За вересень 120 обранцям відшкодували 3 мільйони гривень

      Найбільше коштів пішло на найчисельнішу фракцію – "Слугу народу" – 118 нардепам відшкодували 4 мільйони 751 тисяча 228 гривень. 9 членів групи "За майбутнє" не мають де жити у столиці, їм виплатили 340 тисяч 455 гривень.


      Дев'ятьом нардепам з групи "За майбутнє!" виплатили 340 тисяч 455 гривень

      А от "Батьківщина" – це єдина фракція, яка не отримує компенсацію за житло.

      Дані: Слово і Діло

      Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Гроші
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