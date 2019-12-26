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      Виконані та провалені обіцянки Зеленського: неочікувані дані

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      Кожен гарант української Конституції брав на себе голослівні зобов’язання, які, як правило, нічим не завершувалися. Як з обіцянками у Володимира Зеленського – читайте у матеріалі.

      Володимир Зеленський, починаючи з кінця травня 2019 року, встиг дати 321 обіцянку.

      Читайте також: На скільки впав рейтинг Зеленського та Гончарука: вражаюча статистика

      З них президент України виконав 36, встиг провалити 23, а 262 досі залишаються у процесі виконання.

      З найважливішого серед виконаних обіцянок:

      • Повернення моряків із російського полону.
      • Збереження нормандського формату.
      • Максимально сприяти скасуванню депутатської недоторканності,

      Провалені обіцянки Володимира Зеленського: не провів у 2019 році земельної реформи, не підняв питання Криму на нормандській зустрічі, не впроваджена реформа для приваблення іноземних інвестицій, провалено реформування правоохоронних органів, не закінчено війну з Росією.

      Обіцянки Зеленського
      Виконані та провалені обіцянки Зеленського

      Дані: Слово і Діло

      Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський
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