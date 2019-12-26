Виконані та провалені обіцянки Зеленського: неочікувані дані
Кожен гарант української Конституції брав на себе голослівні зобов’язання, які, як правило, нічим не завершувалися. Як з обіцянками у Володимира Зеленського – читайте у матеріалі.
Володимир Зеленський, починаючи з кінця травня 2019 року, встиг дати 321 обіцянку.
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З них президент України виконав 36, встиг провалити 23, а 262 досі залишаються у процесі виконання.
З найважливішого серед виконаних обіцянок:
- Повернення моряків із російського полону.
- Збереження нормандського формату.
- Максимально сприяти скасуванню депутатської недоторканності,
Провалені обіцянки Володимира Зеленського: не провів у 2019 році земельної реформи, не підняв питання Криму на нормандській зустрічі, не впроваджена реформа для приваблення іноземних інвестицій, провалено реформування правоохоронних органів, не закінчено війну з Росією.
Виконані та провалені обіцянки Зеленського
Дані: Слово і Діло
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