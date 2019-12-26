Виконані та провалені обіцянки Зеленського: неочікувані дані

Кожен гарант української Конституції брав на себе голослівні зобов’язання, які, як правило, нічим не завершувалися. Як з обіцянками у Володимира Зеленського – читайте у матеріалі.

Володимир Зеленський, починаючи з кінця травня 2019 року, встиг дати 321 обіцянку. Читайте також: На скільки впав рейтинг Зеленського та Гончарука: вражаюча статистика З них президент України виконав 36, встиг провалити 23, а 262 досі залишаються у процесі виконання. З найважливішого серед виконаних обіцянок: Повернення моряків із російського полону.

Збереження нормандського формату.

Максимально сприяти скасуванню депутатської недоторканності, Провалені обіцянки Володимира Зеленського: не провів у 2019 році земельної реформи, не підняв питання Криму на нормандській зустрічі, не впроваджена реформа для приваблення іноземних інвестицій, провалено реформування правоохоронних органів, не закінчено війну з Росією.

Виконані та провалені обіцянки Зеленського Дані: Слово і Діло Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут