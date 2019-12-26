Выполненные и проваленные обещания Зеленского: неожиданные данные

Каждый гарант украинской Конституции брал на себя голословные обязательства, которые, как правило, ничем не заканчивались. Как с обещаниями у Владимира Зеленского – читайте в материале.

Владимир Зеленский, начиная с конца мая 2019 года, успел дать 321 обещание.

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Из них президент Украины выполнил 36, успел провалить 23, а 262 до сих пор остаются в процессе выполнения.

Из важнейшего среди выполненных обещаний:

Возвращение моряков из российского плена.

Сохранение нормандского формата.

Максимально способствовать отмене депутатской неприкосновенности.

Проваленные обещания Владимира Зеленского: не провел в 2019 году земельную реформу, не поднял вопрос Крыма на нормандской встрече, не внедрена реформа для привлечения иностранных инвестиций, провалено реформирование правоохранительных органов, не закончена война с Россией.



Выполненные и проваленные обещания Зеленского

Данные: Слово и Дело

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