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      Выполненные и проваленные обещания Зеленского: неожиданные данные

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      Каждый гарант украинской Конституции брал на себя голословные обязательства, которые, как правило, ничем не заканчивались. Как с обещаниями у Владимира Зеленского – читайте в материале.

      Владимир Зеленский, начиная с конца мая 2019 года, успел дать 321 обещание.

      Читайте также: На сколько упал рейтинг Зеленского и Гончарука: впечатляющая статистика

      Из них президент Украины выполнил 36, успел провалить 23, а 262 до сих пор остаются в процессе выполнения.

      Из важнейшего среди выполненных обещаний:

      • Возвращение моряков из российского плена.
      • Сохранение нормандского формата.
      • Максимально способствовать отмене депутатской неприкосновенности.

      Проваленные обещания Владимира Зеленского: не провел в 2019 году земельную реформу, не поднял вопрос Крыма на нормандской встрече, не внедрена реформа для привлечения иностранных инвестиций, провалено реформирование правоохранительных органов, не закончена война с Россией.

      Обіцянки Зеленського
      Выполненные и проваленные обещания Зеленского

      Данные: Слово и Дело

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский
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