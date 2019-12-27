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      Сколько миллионов компенсации депутатам вернули за жилье: космические цифры

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      Спикер парламента Дмитрий Разумков высказал мнение, что народные избранники имеют достаточно высокую заработную плату. Поэтому он считает, что депутаты могут позволить себе самостоятельно оплачивать аренду жилья. Но это только мысли и никаких сдвигов, чтобы их воплотить в реальность нет.

      6,4 миллионов гривен – именно такую компенсацию за жилье выплатили народным депутатам девятого созыва.

      Интересно! Выполненные и проваленные обещания Зеленского: неожиданные данные

      За сентябрь 120 избранникам возместили 3 миллиона гривен, а в октябре 122 нардепа получили еще более 3 миллионов.


      За сентябрь 120 избранникам возместили 3 миллиона гривен

      Больше всего средств пошло на многочисленную фракцию – "слуга народа" – 118 нардепам возместили 4 миллиона 751 тысяч 228 гривен. 9 членам группы "За будущее" негде жить в столице, им выплатили 340 тысяч 455 гривен.


      Девяти нардепам из группы "За будущее!" выплатили 340 тысяч 455 гривен

      А вот "Батькивщина" – это единственная фракция, которая не получает компенсацию за жилье.

      Данные: Слово и Дело

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Деньги
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