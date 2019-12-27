Сколько миллионов компенсации депутатам вернули за жилье: космические цифры
Спикер парламента Дмитрий Разумков высказал мнение, что народные избранники имеют достаточно высокую заработную плату. Поэтому он считает, что депутаты могут позволить себе самостоятельно оплачивать аренду жилья. Но это только мысли и никаких сдвигов, чтобы их воплотить в реальность нет.
6,4 миллионов гривен – именно такую компенсацию за жилье выплатили народным депутатам девятого созыва.
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За сентябрь 120 избранникам возместили 3 миллиона гривен, а в октябре 122 нардепа получили еще более 3 миллионов.
За сентябрь 120 избранникам возместили 3 миллиона гривен
Больше всего средств пошло на многочисленную фракцию – "слуга народа" – 118 нардепам возместили 4 миллиона 751 тысяч 228 гривен. 9 членам группы "За будущее" негде жить в столице, им выплатили 340 тысяч 455 гривен.
Девяти нардепам из группы "За будущее!" выплатили 340 тысяч 455 гривен
А вот "Батькивщина" – это единственная фракция, которая не получает компенсацию за жилье.
Данные: Слово и Дело
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