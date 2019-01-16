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      Как изменится получение виз в Лондон из-за Brexit: ответ эксперта

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      В Великобритании из-за провала соглашения о Brexit много тревоги, ведь для местных жителей не понятно, что их ждет дальше. А среди СМИ ходят слухи, что для украинцев из-за этого станет труднее получить британскую визу.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказала директор Украинского института в Лондоне Марина Пезенти.

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      Я не думаю, что произойдут какие-то изменения, ведь Украина сейчас находится в группе стран, которые с особым режимом получают визы. Процедура достаточно сложная и дорогая. Я не слышала комментариев, что эти процедуры могут измениться. Скорее всего Brexit на этом не скажется,
      – сказала Пезенти.

      Она также объяснила проблему сокращения авиаполетов из Великобритании в Украину.

      "Я считаю, что Brexit не связан с этим. Сложность авиаперевозок будет заключаться в том, что, если Британия выйдет из ЕС, то автоматически прекратит свое действие соглашение, которое регулирует эти перевозки. Создастся так называемый "юридический вакуум". Сейчас правительство должно срочно предоставить план действий, что оно будет делать с грузовыми перевозками, авиаперельотами, закупкой медикаментов и тому подобное", – пояснила директор Украинского института в Лондоне.

      Напомним, 15 января депутаты нижней палаты парламента Великобритании, Палаты общин, проголосовали против соглашения относительно выхода страны из Европейского Союза, которое уже было согласовано премьером Терезой Мэй с Брюсселем. Результат голосования: 432 депутата "против", 202 – "за".

      Что такое Brexit?
      Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, в то же время 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: авиация Евросоюз Европарламент Европа Великобритания Тереза Мэй Новости Украины
      Источник: 24 канал
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