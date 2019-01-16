21:46
16 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зарплата Пині. 15 сантиметрів Путіна
      Вєсті Кремля
      23:08, 15 січня
      Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру
      Вєсті.UA
      21:27, 15 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Як зміниться отримання віз до Лондона через Brexit: відповідь експертки

      215 Читать новость на русском

      У Великій Британії через провал угоди про Brexit багато тривоги, адже для місцевих жителів не зрозуміло, що на них чекає далі. А серед ЗМІ ходять чутки, що для українців через це стане важче отримати британську візу.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла директорка Українського інституту в Лондоні Марина Пезенті.

      Читайте також: Скуповують продукти та ліки: що відбувається в Британії через Brexit

      Я не думаю, що відбудуться якісь зміни, адже Україна нині перебуває в групі країн, які за особливим режимом отримують візи. Процедура досить складна та дорога. Я не чула коментарів, що ці процедури можуть змінитись. Скоріш за все Brexit на цьому не позначиться,
      – сказала Пезенті.

      Вона також пояснила проблему скорочення авіапольотів з Великої Британії в Україну.

      "Я вважаю, що Brexit не пов'язаний з цим. Складність авіаперевезень полягатиме у тому, що, якщо Британія вийде з ЄС, то автоматично припинить свою дію угода, яка регулює ці перевезення. Створиться так званий "юридичний вакуум". Наразі уряд має терміново надати план дій, що він буде робити з вантажними перевезеннями, авіаперельотами, закупівлею медикаментів тощо", – пояснила директорка Українського інституту в Лондоні.

      Нагадаємо, 15 січня депутати нижньої палати парламенту Британії, Палати громад, проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу, яка вже була узгоджена прем'єркою Терезою Мей із Брюсселем. Результат голосування: 432 депутати "проти", 202 – "за".

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Новини України Тереза Мей Великобританія Європа Європарламент Євросоюз авіація
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
      сьогодні , 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
      Альона Захарова 187
      Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
      сьогодні , 20:02 Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
      250
      Що таке Brexit і чому Британія провалила голосування за угоду Мей
      сьогодні , 19:30 Що таке Brexit і чому Британія провалила голосування за угоду Мей
      Світлана Попова 859
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні , 19:08 Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      81639
      Вибух у Ростовській області: карма є
      сьогодні , 19:00 Вибух у Ростовській області: карма є
      Артем Овдієнко 1467
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Саркастичні новини від Щура: Шокуюча помилка у пісні KAZKA. Президентські провокації Вакарчука
       23 грудня 2018 , 22:38
      Депутати зареєстрували проект постанови про звільнення одного з міністрів
       8 лютого 2017 , 16:05
      Арсенал-Київ отримав нового головного тренера – команду очолив відомий фахівець
       1 жовтня 2018 , 12:41
      Гравець збірної України вразив усіх своїми неймовірними вокальними даними
       14 листопада 2018 , 09:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук