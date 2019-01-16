Як зміниться отримання віз до Лондона через Brexit: відповідь експертки

У Великій Британії через провал угоди про Brexit багато тривоги, адже для місцевих жителів не зрозуміло, що на них чекає далі. А серед ЗМІ ходять чутки, що для українців через це стане важче отримати британську візу.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла директорка Українського інституту в Лондоні Марина Пезенті.

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Я не думаю, що відбудуться якісь зміни, адже Україна нині перебуває в групі країн, які за особливим режимом отримують візи. Процедура досить складна та дорога. Я не чула коментарів, що ці процедури можуть змінитись. Скоріш за все Brexit на цьому не позначиться,

– сказала Пезенті.

Вона також пояснила проблему скорочення авіапольотів з Великої Британії в Україну.

"Я вважаю, що Brexit не пов'язаний з цим. Складність авіаперевезень полягатиме у тому, що, якщо Британія вийде з ЄС, то автоматично припинить свою дію угода, яка регулює ці перевезення. Створиться так званий "юридичний вакуум". Наразі уряд має терміново надати план дій, що він буде робити з вантажними перевезеннями, авіаперельотами, закупівлею медикаментів тощо", – пояснила директорка Українського інституту в Лондоні.

Нагадаємо, 15 січня депутати нижньої палати парламенту Британії, Палати громад, проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу, яка вже була узгоджена прем'єркою Терезою Мей із Брюсселем. Результат голосування: 432 депутати "проти", 202 – "за".

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.