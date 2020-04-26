Как изменятся путешествия и протесты предпринимателей из-за карантина – видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Путешествия после пандемии

Туризм – одна из сфер, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Эйфелева башня и Колизей без туристов, безлюдные улицы Венеции, опустошенные морские курорты Египта и Турции – все это последствия мирового карантина вследствии пандемии. Власти заставили закрыть все зоны отдыха. С туристов остались только те, кто не смог вернуться домой.

Смотрите видео: где ждать больше всего туристов после открытия границ

Протесты предпринимателей

Из-за карантина 70% компаний зарабатывают только половину доходов, а еще 20% вообще треть. Такие данные озвучивают в бизнес-ассоциации. Подтверждением тому являются бунты предпринимателей в разных регионах Украины.

Смотрите видео: какие убытки несет бизнес из-за карантина

Футболка, которая мгновенно показывает кардиограмму сердца

Украинский предприниматель и врач-исследователь создали чудо-футболку, которая может стать личным кардиологом. И главное – помогает уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний.

Смотрите видео: почему мир заинтересовался украинской разработкой

Украинцы начали учить английский на карантине

Карантин подтолкнул украинцев к самообразованию. В вынужденной изоляции люди решили наверстать пробелы в знаниях и начали изучать английский. Количество студентов выросло вдвое – говорят организаторы языковых курсов.

Смотрите видео: где найти английские курсы

Почаев закрыли на въезд и выезд

На Пасху в Почаеве верующие массово нарушали карантинные ограничения, что ввели в Украине. Из-за этого количество больных COVID-19 внезапно выросло, поэтому город Почаев срочно решили закрыть на въезд и выезд.

Смотрите видео: что известно о скандальном богослужении на Пасху