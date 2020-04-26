19:30
26 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЧЕРНОБЫЛЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЧЕРНОБЫЛЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН

      Как изменятся путешествия и протесты предпринимателей из-за карантина – видео недели

      - Читати новину українською
      Видео недели
      Видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Путешествия после пандемии

      Туризм – одна из сфер, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Эйфелева башня и Колизей без туристов, безлюдные улицы Венеции, опустошенные морские курорты Египта и Турции – все это последствия мирового карантина вследствии пандемии. Власти заставили закрыть все зоны отдыха. С туристов остались только те, кто не смог вернуться домой.

      Смотрите видео: где ждать больше всего туристов после открытия границ

      Протесты предпринимателей

      Из-за карантина 70% компаний зарабатывают только половину доходов, а еще 20% вообще треть. Такие данные озвучивают в бизнес-ассоциации. Подтверждением тому являются бунты предпринимателей в разных регионах Украины.

      Смотрите видео: какие убытки несет бизнес из-за карантина

      Футболка, которая мгновенно показывает кардиограмму сердца

      Украинский предприниматель и врач-исследователь создали чудо-футболку, которая может стать личным кардиологом. И главное – помогает уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний.

      Смотрите видео: почему мир заинтересовался украинской разработкой

      Украинцы начали учить английский на карантине

      Карантин подтолкнул украинцев к самообразованию. В вынужденной изоляции люди решили наверстать пробелы в знаниях и начали изучать английский. Количество студентов выросло вдвое – говорят организаторы языковых курсов.

      Смотрите видео: где найти английские курсы

      Почаев закрыли на въезд и выезд

      На Пасху в Почаеве верующие массово нарушали карантинные ограничения, что ввели в Украине. Из-за этого количество больных COVID-19 внезапно выросло, поэтому город Почаев срочно решили закрыть на въезд и выезд.

      Смотрите видео: что известно о скандальном богослужении на Пасху

       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости LifeStyle Карантин в Украине 2020 Почаевская лавра Новости учебы Бизнес
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Какие страны успешно побеждают коронавирус?
      сегодня , 19:00 Какие страны успешно побеждают коронавирус?
      Павло Ковтонюк
      Выйдите из своего пузырька: какими должны быть руководители во время кризиса?
      сегодня , 12:00 Выйдите из своего пузырька: какими должны быть руководители во время кризиса?
      Наталія Кривда