Как изменятся путешествия и протесты предпринимателей из-за карантина – видео недели
24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.
Путешествия после пандемии
Туризм – одна из сфер, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Эйфелева башня и Колизей без туристов, безлюдные улицы Венеции, опустошенные морские курорты Египта и Турции – все это последствия мирового карантина вследствии пандемии. Власти заставили закрыть все зоны отдыха. С туристов остались только те, кто не смог вернуться домой.
Смотрите видео: где ждать больше всего туристов после открытия границ
Протесты предпринимателей
Из-за карантина 70% компаний зарабатывают только половину доходов, а еще 20% вообще треть. Такие данные озвучивают в бизнес-ассоциации. Подтверждением тому являются бунты предпринимателей в разных регионах Украины.
Смотрите видео: какие убытки несет бизнес из-за карантина
Футболка, которая мгновенно показывает кардиограмму сердца
Украинский предприниматель и врач-исследователь создали чудо-футболку, которая может стать личным кардиологом. И главное – помогает уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний.
Смотрите видео: почему мир заинтересовался украинской разработкой
Украинцы начали учить английский на карантине
Карантин подтолкнул украинцев к самообразованию. В вынужденной изоляции люди решили наверстать пробелы в знаниях и начали изучать английский. Количество студентов выросло вдвое – говорят организаторы языковых курсов.
Смотрите видео: где найти английские курсы
Почаев закрыли на въезд и выезд
На Пасху в Почаеве верующие массово нарушали карантинные ограничения, что ввели в Украине. Из-за этого количество больных COVID-19 внезапно выросло, поэтому город Почаев срочно решили закрыть на въезд и выезд.
Смотрите видео: что известно о скандальном богослужении на Пасху