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      Як зміняться подорожі після пандемії та протести підприємців через карантин – відео тижня

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      Відео тижня
      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Подорожі після пандемії

      Туризм – одна зі сфер, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19. Ейфелева вежа і Колізей без туристів, безлюдні вулиці Венеції, спустошені морські курорти Єгипту та Туреччини – все це наслідки світового карантину внаслідок пандемії. Влада змусила закрити усі зони відпочинку. З туристів залишилися лише ті, хто не зміг повернутися додому.

      Дивіться відео: де чекати найбільше туристів після відкриття кордонів

      Протести підприємців

      Через карантинні обмеження 70% компаній заробляють лише половину прибутків, а ще 20% взагалі третину. Такі дані озвучують в бізнес-асоціації. Підтвердженням тому є бунти підприємців в різних регіонах України.

      Дивіться відео: які збитки несе бізнес через карантин

      Футболка, яка миттєво показує кардіограму серця

      Український підприємець та лікар-дослідник створили диво-футболку, яка може стати особистим кардіологом. І головне – допомагає вберегтися від серцево-судинних захворювань.

      Дивіться відео: чому світ зацікавився українською розробкою

      Українці почали вчити англійську на карантині

      Карантин підштовхнув українців до самоосвіти. У вимушеній ізоляції люди вирішили надолужити прогалини у знаннях і почали вивчати англійську. Кількість студентів зросла удвічі – кажуть організатори мовних курсів.

      Дивіться відео: де знайти англійські курси

      Почаїв закрили на в'їзд і виїзд

      На Великдень у Почаєві віряни масово порушували карантинні обмеження, які ввели в Україні. Через це кількість хворих на COVID-19 раптово зросла, тому місто Почаїв терміново вирішили закрити на в'їзд і виїзд.

      Дивіться відео: що відомо про скандальне богослужіння на Великдень

       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Новини LifeStyle Карантин в Україні 2020 Почаївська лавра Новини освіти Бізнес
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