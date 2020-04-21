Вдвічі більше українців почали вчити англійську на карантині: хто створює безоплатні курси

Карантин підштовхнув українців до самоосвіти. У вимушеній ізоляції люди вирішили надолужити прогалини у знаннях і почали вивчати англійську. Кількість студентів зросла удвічі – кажуть організатори мовних курсів.

Де знайти безоплатне навчання

Американець Девід вчить своїх студентів онлайн. До карантину це була одна із форм навчання, а зараз – основна. За 5 років він та інші носії мови безкоштовно навчили англійської понад 20 тисяч українців: ветеранів війни, волонтерів, колишніх політв'язнів, кримських татар та членів їхніх сімей.

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На карантині, каже Девід, кількість студентів зросла.

"Незабаром ми запустимо безоплатне онлайн-навчання для всіх українців від рівня А1 до рівня А2, тобто для переходу з рівня початківців на розмовний рівень", – анонсував плани голова громадської організації Anomaly Девід Пластер.



Голова громадської організації Anomaly Девід Пластер / Фото 24 канал

Серед студентів Девіда – режисер Олег Сенцов та актор Євген Черников. У кожного – своя мотивація до вивчення англійської.

"Працював над фільмом як асистент кастинг-директора "Пофарбоване пташеня". Це Чехія – Україна – Польща, такий проєкт... Усі люди розмовляли англійською між собою", – пояснив свою мету вивчення актор Євген Черников.

Кількість охочих зросла удвічі

Під час карантину кількість охочих вивчати англійську зросла удвічі – каже директор однієї з найбільших в Україні онлайн-шкіл Максим Сундалов. В них на дистанційному навчанні зараз аж 45 тисяч українців.

"Двократний ріст на безкоштовні продукти. Зараз дуже хороший тренд на живий контакт, тому уроки з викладачем через відеозв'язок компенсують відсутність спілкування зараз у людей, так як ми перебуваємо в ізоляції", – розповів директор компанії Максим Сундалов.



Уроки через відеозв'язок стали дуже популярними через брак комунікації / Фото Gabriel Benois, Unsplash

Онлайн-навчання легко поєднувати з роботою

А головне – онлайн-навчання зручно поєднувати з роботою. Так каже і Вікторія, акушер-гінеколог за фахом. Нині вона серйозно взялась за англійську, щоб мати доступ до медичної літератури, яка її цікавить.

"В мене на роботі є комп'ютер, вдома – ноутбук і мобільний телефон. І я всі уроки проходжу на цих пристроях! Ранок починається з того, що я на телефоні вивчаю слова", – поділилася досвідом студентка онлайн-школи Вікторія.

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Схоже, саме так зараз розпочинається день багатьох українців. І, ймовірно, по завершенню карантину англійська у багатьох українців стане набагато кращою.



Онлайн-навчання легко поєднувати з роботою / Фото Startup Stock Photos, Pexels