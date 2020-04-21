Вдвое больше украинцев начали учить английский на карантине: кто создает бесплатные курсы

Карантин подтолкнул украинцев к самообразованию. В вынужденной изоляции люди решили наверстать пробелы в знаниях и начали изучать английский. Количество студентов выросло вдвое – говорят организаторы языковых курсов.

Где найти бесплатное обучение

Американец Дэвид учит своих студентов онлайн. До карантина это была одна из форм обучения, а сейчас – основная. За 5 лет он и другие носители языка бесплатно обучили английскому более 20 тысяч украинцев: ветеранов войны, волонтеров, бывших политзаключенных, крымских татар и членов их семей.

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На карантине, говорит Дэвид, количество студентов возросло.

"Вскоре мы запустим бесплатное онлайн-обучение для всех украинцев от уровня А1 до уровня А2, то есть для перехода с уровня начинающих на разговорный уровень", – анонсировал планы глава общественной организации Anomaly Дэвид Пластер.



Глава общественной организации Anomaly Дэвид Пластер / Фото 24 канал

Среди студентов Дэвида – режиссер Олег Сенцов и актер Евгений Черников. У каждого – своя мотивация к изучению английского.

"Работал над фильмом как ассистент кастинг-директора "Покрашенный птенец". Это Чехия – Украина – Польша, такой проект... Все люди разговаривали на английском между собой", – объяснил свою цель изучения актер Евгений Черников.

Количество желающих выросло вдвое

Во время карантина количество желающих изучать английский выросло вдвое, – говорит директор одной из крупнейших в Украине онлайн-школы Максим Сундалов. У них на дистанционном обучении сейчас аж 45 тысяч украинцев.

"Двукратный рост на бесплатные продукты. Сейчас очень хороший тренд на живой контакт, поэтому уроки с преподавателем через видеосвязь компенсируют отсутствие общения сейчас у людей, так как мы находимся в изоляции", – рассказал директор компании Максим Сундалов.



Уроки через видеосвязь стали очень популярными из-за нехватки коммуникации / Фото Gabriel Benois, Unsplash

Онлайн-обучение легко совмещать с работой

А главное – онлайн-обучение удобно совмещать с работой. Так говорит и Виктория, акушер-гинеколог по специальности. Сейчас она серьезно взялась за английский, чтобы иметь доступ к медицинской литературе, которая ее интересует.

"У меня на работе есть компьютер, дома – ноутбук и мобильный телефон. И я все уроки прохожу на этих устройствах! Утро начинается с того, что я на телефоне учу слова", – поделилась опытом студентка онлайн-школы Виктория.

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Похоже, именно так сейчас начинается день многих украинцев. И, вероятно, по завершению карантина английский у многих украинцев станет намного лучше.



Онлайн-обучение легко совмещать с работой / Фото Startup Stock Photos, Pexels