Как кардинально изменился Китай за последние 60 лет: впечатляющее видео

Китай – родина искусственных агломераций, которые вытащили поднебесную из экономического упадка. Еще 60 лет назад страна голодала – жертвами голода стали до 30 миллионов китайцев. Сегодня это потрясающий пример экономического роста начала XXI века.

Современный Китай – это 596 метров построенных автодорог за одну минуту, 25 тысяч километров высокоскоростной железной дороги, строительство самого длинного в мире моста за 20 миллиардов долларов.

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Достичь такого развития не удалось даже "азиатским тиграм" – малым странам юго-восточной Азии.



Китай строит за одну минуту 596 метров автодорог

Самый длинный в мире мост

Экономический успех Китая – благодаря агломерациям. Самой известной является "Золотой треугольник Янцзы". Там живет почти 80 миллионов человек, и из них 50 миллионов – городские жители.

"Технологии в обмен на рынок" – это основной принцип Китая для инвесторов. Фактически в полях рождалась целая инфраструктура. Инвестор "заходит" в Китай за несколько месяцев. Его ждет подготовленная участок земли, где есть электричество, все коммуникации и инфраструктура. Одним из последствий является то, что Китай проектирует и производит собственные автомобили.

Производство авто в Китае

Китайцы говорят: "Хотите сохранить древнюю культуру – развивайте промышленность".