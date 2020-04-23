Как Коммунистическая партия Украины собирает миллионные взносы: впечатляющие данные

Коммунистическая партия Украины имеет рекордные для украинской политики более 600 партийных ячеек во всех областях. Деньги получает на свои счета от доноров. Какую сумму взносов получила партия за последние 4 года – читайте далее.

Соответствующие данные опубликовали на сайте "Честно" и отметили, что лидер партии Петр Симоненко дважды уклонился от ответа на их вопрос, пойдет ли компартия на местные выборы.

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Коммунистическая партия Украины за последние 4 года получила значительную сумму взносов – 14,07 миллиона гривен. В частности, в 2016 году партийцы получили 1,26 миллиона, из которых половина – это взносы из партийных ячеек.



Взносы за 2016 год / Фото: скриншот из видео

Обратите внимание! Регистрацию Коммунистической партии Украины пытались отменить еще в 2015 году, когда приняли закон о декоммунизации. Тогда министр юстиции подписал приказ, согласно которому КПУ потеряла возможность участвовать в политической жизни государства. Однако в 2019 году Коммунистическая партия и ее лидер Петр Симоненко пожаловались в суд на решение Минюста закона о декоммунизации. Окружной админсуд Киева открыл дело по этому иску. Суд продолжается до сих пор.

В 2017 году коммунисты получили 500 тысяч гривен, а в 2018 году – более 600 тысяч от физических лиц.



Средства, которые получила партия в 2017 и 2018 году / Фото: скриншот из видео

Однако уже в 2019 году для Коммунистической партии случился настоящий ренессанс. Их профинансировали более чем на 11,7 миллиона гривен. Из них 4,7 миллиона перечислили 306 доноров. Еще 6 миллионов 670 тысяч компартия получила как возвращение залога.



Средства Компартии в 2019 году / Фото: скриншот из видео

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