01:38
23 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Как Коммунистическая партия Украины собирает миллионные взносы: впечатляющие данные

      - Читати новину українською

      Коммунистическая партия Украины имеет рекордные для украинской политики более 600 партийных ячеек во всех областях. Деньги получает на свои счета от доноров. Какую сумму взносов получила партия за последние 4 года – читайте далее.

      Соответствующие данные опубликовали на сайте "Честно" и отметили, что лидер партии Петр Симоненко дважды уклонился от ответа на их вопрос, пойдет ли компартия на местные выборы.

      Читайте также Сколько нарушений карантина было на Пасху: ответ полиции

      Коммунистическая партия Украины за последние 4 года получила значительную сумму взносов – 14,07 миллиона гривен. В частности, в 2016 году партийцы получили 1,26 миллиона, из которых половина – это взносы из партийных ячеек.


      Взносы за 2016 год / Фото: скриншот из видео

      Обратите внимание! Регистрацию Коммунистической партии Украины пытались отменить еще в 2015 году, когда приняли закон о декоммунизации. Тогда министр юстиции подписал приказ, согласно которому КПУ потеряла возможность участвовать в политической жизни государства. Однако в 2019 году Коммунистическая партия и ее лидер Петр Симоненко пожаловались в суд на решение Минюста закона о декоммунизации. Окружной админсуд Киева открыл дело по этому иску. Суд продолжается до сих пор.

      В 2017 году коммунисты получили 500 тысяч гривен, а в 2018 году – более 600 тысяч от физических лиц.


      Средства, которые получила партия в 2017 и 2018 году / Фото: скриншот из видео

      Однако уже в 2019 году для Коммунистической партии случился настоящий ренессанс. Их профинансировали более чем на 11,7 миллиона гривен. Из них 4,7 миллиона перечислили 306 доноров. Еще 6 миллионов 670 тысяч компартия получила как возвращение залога.


      Средства Компартии в 2019 году / Фото: скриншот из видео

      Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Петр Симоненко КПУ
      Комментарии

      Читайте также

      22 апреля , 19:52 Саакашвили и Ермак вместе учились в институте, – Омелян
      Новини України 2898
      22 апреля , 22:24 В Украине стартует тестирование отечественного препарата, который поможет бороться с COVID-19
      Лікування 11158
      22 апреля , 19:10 Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой: все, что известно о празднике звезд "Холостяка 9"
      Новини шоу-бізнесу 5333
      22 апреля , 19:30 Защитит ли маска от коронавируса и какую выбрать
      Здорове життя 12136
      22 апреля , 21:47 Новости коронавируса 22 апреля: план выхода Украины из карантина и новая вспышка в Китае
      Новини України 9013
      22 апреля , 18:42 Пособие по безработице 2020: сколько и кому платят и как оформиться онлайн
      Новини економіки 3006
      22 апреля , 22:30 Путин теряет контроль над Северным Кавказом: какая ошибка к этому призвела
      Безумный мир 2910
      22 апреля , 21:21 Больные коронавирусом медики умерли в Черновицкой области
      Новини України 2487
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      18 апреля , 00:30 Сбитие беспилотника РФ: на Донбассе снова обнаружили доказательства присутствия страны-агрессора
      Михайло Макарук
      18 апреля , 00:18 Новости о коронавирусе 17 апреля: скандал со смертностью в Китае, Украина еще не достигла пика
      Соломія Ніколайчук