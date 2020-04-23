Як Комуністична партія України збирає мільйонні внески: вражаючі дані

Комуністична партія України має рекордні для української політики понад 600 партійних осередків у всіх областях. Гроші отримує на свої рахунки від донорів. Яку суму внесків отримала партія за останні 4 роки – читайте далі.

Відповідні дані опублікували на сайті "Чесно" та зазначили, що лідер партії Петро Симоненко двічі ухилився від відповіді на їхнє запитання, чи піде компартія на місцеві вибори.

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Комуністична партія України за останні 4 роки отримала значну суму внесків – 14,07 мільйона гривень. Зокрема, у 2016 році партійці отримали 1,26 мільйона, з яких половина – це внески з партійних осередків.



Внески за 2016 рік / Фото: скриншот з відео

Зверніть увагу! Реєстрацію Комуністичної партії України намагалися скасувати ще у 2015 році, коли прийняли закон про декомунізацію. Тоді міністр юстиції підписав наказ, згідно з яким КПУ втратила можливість брати участь у політичному житті держави. Однак у 2019 році Комуністична партія та її лідер Петро Симоненко поскаржились до суду на рішення Мін'юсту закону про декомунізацію. Окружний адмінсуд Києва відкрив справу за цим позовом. Суд триває досі.

У 2017 році комуністи отримали 500 тисяч гривень, а у 2018 році – понад 600 тисяч від фізичних осіб.



Кошти, які отримала партія у 2017 та 2018 році / Фото: скриншот з відео

Однак вже у 2019 році для Комуністичної партії трапився справжній ренесанс. Їх профінансували на понад 11,7 мільйона гривень. З них 4,7 мільйона перерахували 306 донорів. Ще 6 мільйонів 670 тисяч Компартія отримала як повернення застави.



Кошти Компартії у 2019 році / Фото: скриншот з відео

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