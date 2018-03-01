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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как Луценко под предлогом социальной рекламы напоминал о достижениях ГПУ

938 Читати новину українською
Юрий Луценко
Юрий Луценко / Фото из открытых источников

Генеральная прокуратура Украины заверяет, что не имеет отношения к созданию и размещению в СМИ "социальной рекламы", в которой говорится о достижениях ГПУ.

"Социальные ролики" появились в феврале 2017 года, говорится в журналистском расследовании Даниила Мокрика в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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В роликах речь шла об успехах Генеральной прокуратуры в борьбе за деньги украинцев. Рекламу создали в нескольких вариантах. В конце они заканчивались одинаково: "Выполняем закон, устанавливаем справедливость. Юрий Луценко". Однако не было никакой информации о рекламе на правах рекламы.


Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган ответила на вопрос кто и сколько за нее заплатил.

Генеральная прокуратура не производила, не заказывала и не размещала ролики, которые сейчас транслируются на телевидении и на радио. Мы не знаем, кто их разместил, но вся озвученная информация соответствует действительности. Поэтому мы не возражаем против трансляции,
– отметила она.

Ответственность за "социальную рекламу" взяла ОО "Украинская антикоррупционная ассоциация". Однако в реальности связь между роликами и Генеральной прокуратурой таки прослеживается.

Ассоциацию, которую зарегистрировали в марте 2016 года, и представили только 2 месяца назад, возглавил "свободовец", общественный деятель и экс-депутат Киевского облсовета Александр Аронец. Председателем ОО представили Дмитрия Гамаша.


Ассоциация за 2 месяца зарегистрировала сайт, провела не менее 7 пресс-конференций и минимум две акции. Участие в них принимали преимущественно представители ВО "Свобода". Однако на мероприятиях не было заметной лояльности к Генпрокуратуре.

"Мне предложили "тянуть" организацию, развивать ее. От меня должна была быть аналитика и расследования, а ассоциация должна была заниматься организационной деятельностью. Я приглашал людей, депутатов, в том числе и чтобы пиарить эту организацию и эффективнее действовать. К этому "проекту", этим роликам, я никакого отношения не имею, это было для меня неожиданностью", – прокомментировал ситуацию Аронец.

Однако Дмитрий Гамаш перестал выходить на связь после того, как выяснилось, что к "социальной рекламе" ГПУ причастна ассоциация. Однако исполнители заказа на изготовление рекламных роликов оказались разговорчивей главы ассоциации.

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Черниговский областной филиал НСТУ ("Общественное") 12 февраля получил по электронной почте вот такое письмо в формате pdf. Письмо написано от имени первого заместителя прокурора области Юрия Балева, адресовано менеджеру филиала НСТУ Вадиму Соколюку. Письмо поступило с электронной почты "Пресс-службы прокуратуры Черниговской области".


В письме – ссылка на один из рекламных роликов. Видео размещено на YouTube с ограниченным доступом – увидеть его могут только те, кто имеет прямую ссылку. Загружено оно с аккаунта Boris Dolina. Борис Долина – это довольно известный в медиа-кругах режиссер, который сейчас работает на ТРК "Украина".

Разговор с Долиной был недолгим.

Я очень давно что-то свой канал загружал, это может быть не мое, извините. Я ролики не делаю. Разбирайтесь, чей это канал. Извините, у нас только что закончился эфир. До свидания, – отметил он.

Но Долина – не единственная связь. К письму прокуратура добавила вывод Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о том, что ролики можно считать социальной рекламой, а соответственно и размещать как таковую бесплатно.



В этом письме есть еще одна ссылка, на этот раз на сервис Fex.Net. По ней открываются четыре рекламных ролика Генпрокуратуры, загруженные на сайт еще 6 февраля пользователем natkitten.



Никнеймом natkitten и его вариациями пользуется киевлянка Наталья Обвинцева. В социальной сети ВКонтакте как свое место работы она указала "Центр политического консалтинга". Обвинцева занимается созданием видеографики, в частности, и такой, какая использована в "социальной рекламе" Генпрокуратуры.

Среди немногочисленных активностей "Центра политического консалтинга" – пиар-мероприятия для бывшего главы Администрации Президента Бориса Ложкина, влиятельного депутата от БПП Александра Третьякова. То есть близких к Петру Порошенко людей, к которым относится и Генпрокурор Юрий Луценко.


На вопрос о происхождении роликов Обвинцева ответила, что ей их передали знакомые пресс-секретаря Юрия Луценко Ларисы Сарган.

– Аккаунт, с которого эти ролики были загружены на Fex.Net – это ваш аккаунт?

Да. Меня попросили просто купить эти клипарты (набор графических элементов 24)...

Здесь собственно идет речь о роликах, готовых роликах, закачанных на Fex.Net.

Ну, наверное, да.

А вы можете тогда хотя бы сказать, кто вам их дал?

Ну, это же еще на Майдане, это ни для кого не секрет, я общалась и дружила с Ларисой Сарган, в принципе ...

Ларисой Сарган? То есть это она вам дала эти ролики?

Нет, она их не давала. Какие-то знакомые там ... Простите, я так понимаю, что вы хотите... Я не буду это комментировать.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган отметила, что у нее нет близких отношений с Натальей Обвинцевой: "Мы лайкаем друг друга в Фейсбуке, и все". В то же время Сарган признала сотрудничестве в рамках проекта Юрия Луценко "Третья республика" в 2013-2014 годах.

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Пресс-секретарь Луценко отметила, даже если к Обвинцевой обращались по "социалке" ГПУ общие знакомые, то она не имеет к этому отношения. Причастность Генпрокуратуры к письму Черниговской областной прокуратуры на телеканал с просьбой разместить ролик Сарган также опровергла.

"Украинская антикоррупционная ассоциация" направила в областную прокуратуру письмо, с тем, или может прокуратура помочь, если есть контакты, пояснила Сарган. Свое обращение в областную прокуратуру "Украинская антикоррупционная организация", мол, мотивировала тем, что в роликах все-таки рекламируют ГПУ.

Итак, по данным Ларисы Сарган, в результате получается такая ситуация:

совсем недавно созданная общественная организация сама, по собственной инициативе, решает создать рекламу для ГПУ, да еще и подать в ней информацию от имени Юрия Луценко;

участие в создании ролика принимает знакомая Ларисы Сарган Наталья Обвинцева (сама она называет их отношения "дружбой"), но пресс-секретарь Луценко об этом ничего не знает;

упомянутая общественная организация просит прокуратуру помочь в размещении "социалки" о ГПУ просто потому, что больше не к кому обратиться.

Теги: Новости Украины ГПУ Юрий Луценко Расследования Реклама
Источник: 24 Канал
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