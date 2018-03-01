Як Луценко під приводом соціальної реклами нагадував про здобутки ГПУ

Генеральна прокуратура України запевняє, що не має стосунку до створення і розміщення у ЗМІ "соціальної реклами", у якій йдеться про здобутки ГПУ.

"Соцільні ролики" з'явилися у лютому 2017 року, йдеться у журналістському розслідуванні Данила Мокрика у програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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У роликах йшлося про успіхи Генеральної прокуратури у боротьбі за гроші українців. Рекламу створили у декількох варіантах. У кінці вони закінчувалися однаково: "Виконуємо закон, встановлюємо справедливість. Юрій Луценко". Проте не було жодної інформації про рекламу на правах реклами.

Прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган відповіла на питання хто і скільки за неї заплатив

Генеральна прокуратура не виробляла, не замовляла і не розміщувала ролики, які зараз транслюються на телебаченні і на радіо. Ми не знаємо, хто їх розмістив, але вся озвучена інформація відповідає дійсності. Тому ми не заперечуємо проти трансляції,

– зазначила вона.

Відповідальність за "соціальну рекламу" взяла ГО "Українська антикорупційна асоціація". Проте в реальності зв’язок між роликами і Генеральною прокуратурою таки простежується.



Асоціацію, яку зареєстрували у березні 2016 року, презентували її лише 2 місяці тому, очолив "свободівець", громадський діяч і екс-депутат Київської облради Олександр Аронець. Головою ГО представили Дмитра Гамаша.





Асоціація за 2 місяці зареєструвала сайт, провела щонайменше 7 прес-конференцій і мінімум дві акції. Участь у них брали переважно представники ВО "Свобода". Проте у заходах не було жодної помітної лояльності до Генпрокуратури.



"Мені запропонували "тягнути" організацію, розвивати її. Від мене мала бути аналітика і розслідування, а Асоціація мала займатися організаційною діяльністю. Я запрошував людей, депутатів, в тому числі - щоб піарити цю організацію і ефективніше діяти. До цього "проекту", цих роликів, я ніякого стосунку не маю, це було для мене несподіванкою", – прокоментував ситуацію Аронець.



Однак Дмитро Гамаш перестав виходити на зв’язок після того, як з’ясувалось, що до "соціальної реклами" ГПУ причетна Асоціація. Однак виконавці замовлення на виготовлення рекламних роликів виявились красномовнішими за голову Асоціації.

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Чернігівська обласна філія НСТУ ("Суспільне") 12 лютого отримала на електронну пошту ось такого листа у форматі pdf. Лист написаний від імені першого заступника прокурора області Юрія Балєва, адресований - менеджеру філії НСТУ Вадиму Соколюку. Лист надійшов з електронної пошти "Прес-служби прокуратури Чернігівської області".





В листі - посилання на один із рекламних роликів. Відео розміщене на YouTube з обмеженим доступом - побачити його можуть лише ті, хто має пряме посилання. Завантажене воно з облікового запису Boris Dolina. Борис Долина - це досить відомий у медіа-колах режисер, який нині працює на ТРК "Україна".



Розмова з Долиною вийшла була недовгою.

Я дуже давно щось на свій канал завантажував, це може бути не моє, вибачте. Я ролики не роблю. Розбирайтесь, чий це канал. Вибачте, в нас щойно закінчився ефір. До побачення,

– зазначила вона.

Але Долина – не єдиний зв’язок. До листа прокуратура додала висновок Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про те, що ролики можна вважати соціальною рекламою, а відповідно - і розміщувати, як таку – безкоштовно.





У цьому листі є ще одне посилання, цього разу – на сервіс Fex.Net. За ним відкриваються чотири рекламні ролики Генпрокуратури, завантажені на сайт ще 6 лютого користувачем natkitten.





Нікнеймом natkitten і його варіаціями користується киянка Наталія Обвінцева. В соціальній мережі ВКонтакте своїм місцем роботи вона вказала "Центр політичного консалтингу". Обвінцева займається створенням відеографіки - зокрема, і такої, як використана в "соціальній рекламі" Генпрокуратури.



Серед нечисленних активностей "Центру політичного консалтингу" - піар-заходи для колишнього глави Адміністрації Президента Бориса Ложкіна, впливового депутата від БПП Олександра Третьякова. Тобто близьких до Петра Порошенка людей, до яких належить і Генпрокурор Юрій Луценко.





На запитання про походження роликів Обвінцева відповіла, що їй їх передали знайомі прес-секретаря Юрія Луценка - Лариси Сарган.

– Акаунт, з якого ці ролики були завантажені на Fex.Net - це ваш акаунт?



– Так. Мене попросили просто купити ці кліпарти (набір графічних елементів - ред.)...



– Тут власне йдеться про ролики, готові ролики, закачані на Fex.Net.



– Ну, мабуть, да.



– А ви можете тоді хоча би сказати, хто вам їх дав?



– Ну, це ж ще на Майдані, це ні для кого не секрет, я спілкувалася і дружила з Ларисою Сарган, в принципі…



– Ларисою Сарган? Тобто це вона вам дала ці ролики?



–Ні, вона їх не давала. Якісь знайомі там… Вибачте, я так розумію, що ви хочете… Я не буду це коментувати.

Прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган зазначила, що у неї немає близьких стосунків з Наталією Обвінцевою: "Ми лайкаємо одна одну у Фейсбуці, і все". Водночас Сарган визнала співпрацю в рамках проекту Юрія Луценка "Третя республіка" у 2013-2014 роках.

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Прес-секретар Луценка зазначила, навіть якщо до Обвінцевої звертались щодо "соціалки" ГПУ спільні знайомі, то вона не має до цього стосунку. Причетність Генпрокуратури до листа Чернігівської обласної прокуратури на телеканал з проханням розмістити ролик Сарган також заперечила.



"Українська антикорупційна асоціація" надіслала на обласну прокуратуру листа, з тим чи може прокуратура допомогти, якщо є контакти. І вони (обласна прокуратура - ред.) від свого імені надіслали листи на обласні канали", - пояснила Сарган. Своє звернення до обласної прокуратури "Українська антикорупційна організація", мовляв, мотивувала тим, що в роликах усе ж-таки рекламують ГПУ.



Отже, за даними Лариси Сарган, в результаті виходить така ситуація:



– зовсім нещодавно створена громадська організація сама, з власної ініціативи, вирішує створити рекламу для ГПУ, та ще й подати у ній інформацію від імені Юрія Луценка;



– участь у створенні ролику бере знайома Лариси Сарган Наталія Обвінцева (сама вона називає їхні стосунки "дружбою"), але прес-секретар Луценка про це нічого не знає;



– згадана громадська організація просить прокуратуру посприяти в розміщенні "соціалки" про ГПУ просто тому, що більше не має до кого звернутися.