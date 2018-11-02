Как мастер по маникюру получила право разработки нефтегазовых месторождений на Полтавщине

Украина стремится к энергетической независимости, а значит должна потреблять больше газа, добытого из собственных месторождений. Для этого в течение последних лет были приняты "Концепция развития газодобывающей отрасли", "Энергетическая стратегия Украины на период до 2035 года" и новый закон о "Прозрачности добывающей отрасли".

Премьер-министр Владимир Гройсман даже назвал задачами отказ Украины от импорта газа, чтобы дать возможность украинскому и мировому бизнесу добывать украинское голубое топливо. Для этого в правительстве планируют продавать разрешения на украинские недра через электронные аукционы, которые заработают со следующего года. Однако к тому времени, лакомые участки можно получить по старым правилам. Журналисты программы "Схемы" выяснили, кто уже успел воспользовался этой возможностью и чьими становятся украинские недра.

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Например, Вера Акуленко живет в обычном доме в пригороде Киева и зарабатывает на жизнь маникюром, который делает у себя дома. Записаться на услугу к мастеру можно просто через мессенджер. Она ничуть не похожа ни на российского, ни на украинского олигарха. Однако фирма, в которой Вера Акуленко указана как директор, в этом году получила без аукциона специальное разрешение на изучение и последующую промышленную разработку нефтегазовой площади в Полтавской области неподалеку от Миргорода.

Со "Схемами" о своих газодобывающих планах Вера Акуленко общалась неохотно, как и другие официальные владельцы недавно созданных фирм, которые в этом году без аукциона получили право разработки нефтегазовых месторождений на 20 лет.

– Как случилось, что вы стали владелицей компании, которая планирует заниматься разработкой нефтегазовой площади?

– Конечно, заработала на это.

– А вы знаете, сколько это все стоит?

– Конечно.

– И сколько?

– Ну конечно, я же директор этой компании. Конечно, я знаю.

– И сколько?

– Я вам говорю, что если вам что-то интересно – звоните, будем договариваться, но не в домашней обстановке.



Вера Акуленко, которая владеет правом на промышленную разработку нефтегазовой площади в Полтавской области

Юристы считают, что ответ на вопрос "Как это возможно?" стоит искать в постановлениях правительства.

Большинство схем, которые реализовывались в сфере добычи недр, возможны благодаря "удобной формулировке" в соответствующих постановлениях Кабмина",

– объяснил партнер юридической компании "Ореховский и Коломиец" Николай Ореховский.

​В постановлении правительства, которое определяет порядок выдачи спецразрешений, говорится: лицензии предоставляются по результатам аукциона или же (для ряда исключений) без него. Этот пункт и открывает широкое поле для непрозрачных решений.

Юрист Ореховский разъясняет, что нынешний порядок не указывает на то, что заявителем должно быть то лицо, которое само изучало эти недра.

Сейчас существует такой порядок, который не указывает, что заявителем должно быть лицо, которая само изучило эти недра. Этого нет, а значит, можно пойти и купить где-то геологическую информацию, провести ее геолого-экономическую оценку, сделать так называемую апробацию, защитить повторно эти запасы и получить три года для того, чтобы это спецразрешение получить без аукциона,

– рассказал он.

Процедура выдачи такого спецразрешения без аукциона предусматривает несколько шагов. Сначала компания направляет заявку и пакет документов в Госслужбы геологии и недр Украины на конкретные площади или месторождения (геологическую информацию о них можно купить просто в госпредприятии, что входит в состав Госгеонедр). Далее, в случае одобрения Госгеонедрами, заявка должна получить согласование от Министерства экологии и областного совета по месту расположения месторождения. Если и у этих органов нет возражений, то фирма в итоге получает спецразрешение на пользование недрами.



Процедура выдачи спецразрешения на разработку недр

По данным Государственной службы геологии и недр Украины, в 2018 году на основании подпункта 1 пункта 8 утвержденного правительством порядка без конкурса было выдано около 11 специальных разрешений на пользование нефтегазовыми площадями. В документе говорится: без аукциона получить разрешение может заявитель, который за собственные средства осуществил изучение участка и подсчет запасов полезных ископаемых – или же хотя бы провел апробацию этих запасов.

На этом основании, например, получили разрешение известные нефтегазовые компании, такие как государственная "Укргаздобыча" или "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого. Они уже проводили исследования на данных площадях на основании полученных ранее разрешений.

Но этим же порядком успели воспользоваться и малоизвестные фирмы. Три из них - "Элион Инвест", "Сенс-Д" и "Твинс групп" - уже получили разрешения от Госгеонедр. Их они приобрели на основании приобретенной геологической информации. Еще около 10 компаний, претендующих на нефтегазовые месторождения в Полтавской и нескольких других областях, имеют согласование местной власти.

Кто стоит за этими компаниями, в чьих руках могут оказаться многолетние спецразрешения – смотрите в программе.