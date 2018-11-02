Як майстриня з манікюру отримала право розробки нафтогазових родовищ на Полтавщині

Україна прагне енергетичної незалежності, а отже має споживати більше газу, видобутого із власних родовищ. Для цього протягом останніх років були ухвалені "Концепція розвитку газовидобувної галузі", "Енергетична стратегія України на період до 2035 року" та новий закон про "Прозорість видобувної галузі".

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман навіть назвав завданнями України відмову від імпорту газу, аби дати можливість українському та світовому бізнесу видобувати українське блакитне паливо. Для цього в уряді планують продавати дозволи на українські надра через електронні аукціони, які запрацюють від наступного року. Проте до того часу, ласі ділянки можна отримати за старими правилами. Журналісти програми "Схеми" дослідили, хто вже встиг скористався цією можливістю та чиїми стають українські надра.

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Наприклад, Віра Акуленко мешкає у звичайному будинку в передмісті Києва та заробляє на життя манікюром, який робить у себе вдома. Записатися на послугу до майстрині можна просто через месенджер. Вона анітрохи не схожа ані на російського, ані на українського олігарха. Однак фірма, у якій Віра Акуленко зазначена як директор, цього року отримала без аукціону спеціальний дозвіл на вивчення і подальшу промислову розробку нафтогазової площі в Полтавській області неподалік Миргорода.

Зі "Схемами" про свої газовидобувні плани Віра Акуленко спілкувалась неохоче, як і інші офіційні власники нещодавно створених фірм, які цьогоріч без аукціону отримали право розробки нафтогазових родовищ на 20 років.

– Як сталося так, що ви стали власницею компанії, яка планує займатися розробкою нафтогазової площі?

– Звичайно, заробила на це.

– А ви знаєте, скільки це все коштує?

– Звісно.

– І скільки?

– Ну звісно, я ж директор цієї компанії. Звісно, я знаю.

– І скільки?

– Я вам кажу, що якщо вам щось цікаво – телефонуйте, будемо домовлятися, але не в домашній обстановці.



Віра Акуленко, яка володіє правом на промислову розробку нафтогазової площі у Полтавській області

Юристи вважають, що відповідь на питання "Як це можливо?" варто шукати в постановах уряду.

Більшість схем, які реалізовувалися в сфері видобування надр, можливі завдяки "зручним формулюванням" у відповідних постановах Кабміну",

– пояснив партнер юридичної компанії "Ореховський та Коломієць" Микола Ореховський.

​У постанові уряду, що визначає порядок видачі спецдозволів, йдеться: ліцензії надаються за результатами аукціону або ж (для низки винятків) без нього. Цей пункт і відкриває широке поле для непрозорих рішень.

Юрист Орєховський роз’яснює, що нинішній порядок не вказує на те, що заявником має бути та особа, яка сама вивчала ці надра.

Нині існує такий порядок, який не вказує, що заявником повинна бути особа, яка сама вивчила ці надра. Цього немає, а отже, можна піти і купити десь геологічну інформацію, провести її геолого-економічну оцінку, зробити так звану апробацію, захистити повторно ці запаси і отримати три роки для того, щоб цей спецдозвіл отримати без аукціону,

– розповів він.

Процедура видачі такого спецдозволу без аукціону передбачає кілька кроків. Спершу компанія надсилає заявку та пакет документів до Держслужби геології і надр України на конкретні площі чи родовища (геологічну інформацію про них можна купити просто в держпідприємстві, що входить до складу Держгеонадр). Далі, у разі схвалення Держгеонадрами, заявка має отримати ще погодження від Міністерства екології та обласної ради за місцем розташування родовища. Якщо і в цих органів немає заперечень, то фірма зрештою отримує спецдозвіл на користування надрами.



Процедура видачі спецдозволу на розробку надр

За даними Державної служби геології та надр України, у 2018 році на основі підпункту 1 пункту 8 із затвердженого урядом порядку без конкурсу було видано близько 11 спеціальних дозволів на користування нафтогазовими площами. У документі йдеться: без аукціону отримати дозвіл може заявник, який за власні кошти здійснив вивчення ділянки та підрахунок запасів корисних копалин – або ж хоча б провів апробацію цих запасів.

На цій підставі, наприклад, отримали дозвіл знані нафтогазові компанії, такі як державна "Укргазвидобування" або "Західнадрасервіс" Зіновія Козицького. Вони вже проводили дослідження на даних площах на підставі отриманих раніше дозволів.

Але цим же порядком встигли скористатися і маловідомі фірми. Три з них – "Еліон інвест", "Сенс-Д" та "Твинс груп" – уже отримали дозволи від Держгеонадр. Їх вони набули на підставі придбаної геологічної інформації. Іще близько 10 компаній, що претендують на нафтогазові родовища у Полтавській і кількох інших областях, мають погодження місцевої влади.

Хто стоїть за цими компаніями, в чиїх руках можуть опинитися багаторічні спецдозволи – дивіться у програмі.