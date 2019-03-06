01:18
7 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как выглядит счастье для россиян. Пиня против научного прогресса
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 марта
      Вести.UA: Неуловимый Труханов. Лайфхак как не заметить 84 килограмма героина
      Вєсті.UA
      19:52, 6 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, 6 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Как международное сообщество отреагировало на отмену статьи о незаконном обогащении

      68 Читати новину українською
      Как международное сообщество отреагировало на отмену статьи о незаконном обогащении

      На днях Конституционный суд Украины отменил статью о незаконном обогащении. Такое решение суда вызвало немало недовольства, а большинство специалистов назвали это саботажем антикоррупционной реформы в Украине.

      Об этом в эфире 24 канала в программе "Что это было?" рассказала общественная активистка Анастасия Красносельская.

      Читайте также: Какие нардепы потребовали отменить статью о незаконном обогащении: список

      Что означала статья о наказании за незаконное обогащение

      Эта статья обязывала госслужащих объяснять источники происхождения их доходов, а также доходов членов семей. Если же чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности. По мнению судей, которые отменили статью, доказывать незаконность доходов чиновников должна сторона обвинения.

      Скасування статті про незаконне збагачення

      Конституционный суд Украины отменил статью о незаконном обогащении

      В целом, за отмену этой статьи выступала большая группа из 59 народных депутатов. По их мнению, законопроект о привлечении к ответственности за незаконное обогащение противоречит Конституции Украины.

      К слову, уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году. Это было одним из требований Евросоюза на выполнение плана действий по визовой либерализации. Также это было одним из обязательств Украины перед МВФ.

      Реакция международного сообщества на последствия для Украины

      Общественная активистка пояснила, что криминализация незаконного обогащения была обязательством Украины перед Международным валютным фондом еще в 2014 году.

      Правила этого фонда просты: если страна хочет получить деньги, но она не выполняет одно из условий, то в будущем можно даже не рассчитывать на получение займа. Итак, получается, что амнистия коррупционеров происходит за наш счет. Ведь если МВФ решит не давать Украине следующий транш помощи, или же задержит, или уменьшит его, то наша страна просто не сможет рассчитаться с внешними долгами,
      – отметила Анастасия Красносельская.

      Она отметила, что в 2019 году Украина должна погасить внешние долги, которые составляют 75% всех золотовалютных резервов Украины. Если страна отдаст долги из золотовалютных резервов, то будет объявлен дефолт.

      Смотрите видео программы "Что это было?" за 6 марта 2019 года:

       

      blog_ava
      Умер актер "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри: появились детали его смерти
      6 марта
      1709
      Теги: Новости Украины Законодательство Судьи Деньги Конституционный суд Дефолт Евросоюз МВФ Транш МВФ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 6 марта
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Падение Джастина Трюдо: как из любимчика миллионов превратиться в изгоя
      сегодня , 00:45 Падение Джастина Трюдо: как из любимчика миллионов превратиться в изгоя
      Іван Яковина 41
      Главные новости 6 марта: срочное заседание СНБО и вероятное вторжение России
      6 марта , 22:24 Главные новости 6 марта: срочное заседание СНБО и вероятное вторжение России
      1134
      "Укроборонпром" мертвий, або Як оцінити реформи від Порошенка за місяць до виборів
      6 марта , 22:01 "Укроборонпром" мертвий, або Як оцінити реформи від Порошенка за місяць до виборів
      Артем Овдієнко 876
      Лучшие смартфоны февраля – рейтинг Техно 24
      6 марта , 21:03 Лучшие смартфоны февраля – рейтинг Техно 24
      137
      Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      6 марта , 17:03 Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      Юрій Бутусов 187
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Главные события среды, 29 августа
       29 августа 2012 , 23:15 1
      Народное Вече поддержат в других украинских городах и за рубежом
       8 декабря 2013 , 11:47 33
      Нужно ли регистрировать электроскутеры
       31 июля 2018 , 09:09
      Иньеста, Озил, Маскерано и еще 7 звезд, которые завершили выступления за сборные в 2018 году
       8 сентября 2018 , 14:46
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук