Как международное сообщество отреагировало на отмену статьи о незаконном обогащении

На днях Конституционный суд Украины отменил статью о незаконном обогащении. Такое решение суда вызвало немало недовольства, а большинство специалистов назвали это саботажем антикоррупционной реформы в Украине.

Об этом в эфире 24 канала в программе "Что это было?" рассказала общественная активистка Анастасия Красносельская.

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Что означала статья о наказании за незаконное обогащение

Эта статья обязывала госслужащих объяснять источники происхождения их доходов, а также доходов членов семей. Если же чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности. По мнению судей, которые отменили статью, доказывать незаконность доходов чиновников должна сторона обвинения.

Конституционный суд Украины отменил статью о незаконном обогащении

В целом, за отмену этой статьи выступала большая группа из 59 народных депутатов. По их мнению, законопроект о привлечении к ответственности за незаконное обогащение противоречит Конституции Украины.

К слову, уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году. Это было одним из требований Евросоюза на выполнение плана действий по визовой либерализации. Также это было одним из обязательств Украины перед МВФ.

Реакция международного сообщества на последствия для Украины

Общественная активистка пояснила, что криминализация незаконного обогащения была обязательством Украины перед Международным валютным фондом еще в 2014 году.

Правила этого фонда просты: если страна хочет получить деньги, но она не выполняет одно из условий, то в будущем можно даже не рассчитывать на получение займа. Итак, получается, что амнистия коррупционеров происходит за наш счет. Ведь если МВФ решит не давать Украине следующий транш помощи, или же задержит, или уменьшит его, то наша страна просто не сможет рассчитаться с внешними долгами,

– отметила Анастасия Красносельская.

Она отметила, что в 2019 году Украина должна погасить внешние долги, которые составляют 75% всех золотовалютных резервов Украины. Если страна отдаст долги из золотовалютных резервов, то будет объявлен дефолт.

Смотрите видео программы "Что это было?" за 6 марта 2019 года: