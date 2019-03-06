Як міжнародна спільнота відреагувала на скасування статті про незаконне збагачення

Днями Конституційний суд України скасував статтю про незаконне збагачення. Таке рішення суду викликало чимало невдоволення, а більшість фахівців назвали це саботажем антикорупційної реформи в Україні.

Про це в ефірі 24 каналу в програмі "Що це було?" розповіла громадська активістка Анастасія Красносільська.

Читайте також: Які нардепи вимагали скасувати статтю про незаконне збагачення: список

Що означала стаття про покарання за незаконне збагачення

Ця стаття зобов'язувала держслужбовців пояснювати джерела походження їхніх статків, а також статків членів сімей. Якщо ж чиновник не міг цього зробити, його повинні були притягнути до кримінальної відповідальності. На думку суддів, які скасували статтю, доводити незаконність доходів чиновників повинна сторона обвинувачення.



Конституційний суд України скасував статтю про незаконне збагачення

Загалом за скасування цієї статті виступала велика група з 59 народних депутатів. На їх думку, законопроект про притягнення до відповідальності за незаконне збагачення суперечить Конституції України.

До слова, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році. Це було однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій з візової лібералізації. Також це було одним із зобов'язань України перед МВФ.

Реакція міжнародної спільноти на наслідки для України

Громадська активістка пояснила, що криміналізація незаконного збагачення була зобов'язанням України перед Міжнародним валютним фондом ще 2014 році.

Правила цього фонду прості: якщо країна хоче отримати гроші, але вона не виконує одну з умов, то в майбутньому можна навіть не розраховувати на отримання позики. Отже, виходить, що амністія корупціонерів відбувається нашим коштом. Адже якщо МВФ вирішить не давати Україні наступний транш допомоги, або ж затримає чи зменшить його, то наша країна просто не зможе розрахуватися з зовнішніми боргами,

– наголосила Анастасія Красносільська.

Вона зазначила, що у 2019 році Україна має погасити зовнішні борги, які складають 75% усіх золотовалютних резервів України. Якщо країна віддасть борги з золотовалютних резервів, то буде оголошено дефолт.

Дивіться відео програми "Що це було?" за 6 березня 2019 року: