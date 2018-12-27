Как международные события изменили отношение мира к острым вопросам Украины: объяснение эксперта

О международных итогах 2018 года и их влиянии на Украину, а также о президентских выборах в 2019 году – в прямом эфире 24 канала рассказал международный эксперт Майдана иностранных дел Богдан Яременко.

О международных итогах 2018 года

– Этот год для мира охарактеризовался повышением уровня угроз в сфере безопасности, политического противостояния, нарастанием хаоса, неуверенности. В определенной степени подобные тенденции происходили и в украинской политике. Однако это не значит, что все в Украине беспросветно.

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– Из года в год я повторяю в новогодних студиях, что Украина ведет войну против значительно большего государства без четких планов, без перспектив выхода из войны, и тем более – выхода победного, и без союзников в политико-правовом плане. Поэтому говорить о позитивах в целом – это поверхностно.

О провалах и победах Украины в 2018 году

– Проблема Украины – это не просто война, а еще и неспособность ее победоносно закончить. С небольшими потерями хотя бы. Ведь именно война – и причина, почему мы теряем человеческие жизни. И почему теряем ресурсы, которые иначе могли бы тратить на развитие страны

Украина провела Евровидение. Открыто получила вооружение смертельного поражения от США. Также имеем несколько важных решений международных организаций, ведь мы не можем апеллировать к праву силы, поэтому апеллируем к силе права. Очень важно, что мы доказали международному сообществу: украинское восприятие реалий войны – правильное и объективное.

– Зря, что кто-то думает, что конфликт достиг стадии успокоения, замораживания. Нет. Мы увидели Азовское и Черное моря, Керченский пролив. Мы увилели новый виток обострения. Новый эпизод войны, о котором, кстати, можно говорить как о, наверное, одном из крупнейших провалов украинской внешней политики.

О президентских выборах 2019 года

Также международный эксперт "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко отметил, что Европа не интересуется конкретными фамилиями в украинской политике. Им важно, чтобы это был человек, который не изменит евроинтеграционное направление.

– Наш образ мышления не характерен для Европы. Они так не мыслят. У них есть интерес в отношении Украины, а не в отношении лиц в политике.