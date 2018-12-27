Як міжнародні події змінили ставлення світу до гострих питань України: пояснення експерта

Про міжнародні підсумки 2018 року та їх вплив на Україну, а також про президентські вибори у 2019 році – у прямому ефірі 24 каналу розповів міжнародний експерт Майдану закордонних справ Богдан Яременко.

Про міжнародні підсумки 2018 року

– Цей рік для світу охарактеризувався підвищенням рівня загроз у сфері безпеки, політичного протистояння, наростанням хаосу, невпевненості. Певною мірою подібні тенденції відбувалися і в українській політиці. Проте це не значить, що все в Україні безпросвітно.

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– З року в рік я повторюю у новорічних студіях, що Україна веде війну проти значно більшої держави без чітких планів, без перспектив виходу з війни, і тим більше – виходу переможного, і без союзників у політико-правовому плані. Тож говорити про позитиви загалом – це поверхнево.

Про провали та перемоги України у 2018 році

– Проблема України – це не просто війна, а ще й нездатність її переможно закінчити. З невеликими втратами хоча б. Адже саме війна – та причина, чому ми втрачаємо людські життя. І чому втрачаємо ресурси, які інакше могли б витрачати на розвиток країни

Україна провела Євробачення. Відкрито отримала озброєння смертельного ураження від США. Також маємо кілька важливих рішень міжнародних організацій, адже ми не можемо апелювати до права сили, тому апелюємо до сили права. Дуже важливо, що ми довели міжнародній спільноті: українське сприйняття реалій війни – правильне й об'єктивне.

– Даремно, що хтось думає, що конфлікт дійшов стадії заспокоєння, замороження. Ні. Ми побачили Азовське та Чорне моря, Керченську протоку. Ми побачилиновий виток загострення. Новий епізод війни, про який, до речі можна говорити як про, мабуть, один з найбільших провалів української зовнішньої безпекової політики.

Про президентські вибори 2019 року

Також Міжнародний експерт "Майдану закордонних справ" Богдан Яременко наголосив на тому, що Європа не цікавиться конкретними прізвищами в українській політиці. Їм важливо, щоб це була людина, яка не змінить євроінтеграційного напрямку.

– Наш спосіб мислення не характерний для Європи. Вони так не мислять. У них є інтерес щодо України, а не щодо облич в політиці.