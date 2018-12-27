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      Україна веде війну проти більшої держави без чітких планів і без союзників, – Яременко

      308 Читать новость на русском
      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / 24 канал

      У 2018 році в Україні не закінчилася війна, а отже – говорити про глобальні досягнення країни було б безпринципно та поверхово. Утім, позитивні моменти відзначити можна.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів дипломат та експерт з міжнародної політики Богдан Яременко.

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      За його словами, світ не став кращий і безпечніший, у тому числі й для України.

      З року в рік я повторюю у новорічних студіях, що Україна веде війну проти значно більшої держави без чітких планів, без перспектив виходу з війни, і тим більше – виходу переможного, і без союзників у політико-правовому плані. Тож говорити про позитиви загалом – поверхово,
      – сказав дипломат.

      І додав: "Проблема України – це не просто війна, а ще й нездатність її переможно закінчити. З невеликими втратами хоча б. Адже саме війна – та причина, чому ми втрачаємо людські життя. І чому втрачаємо ресурси, які інакше могли б витрачати на розвиток країни". 

      Яременко
      Богдан Яременко: "Ми не можемо апелювати до права сили, тому апелюємо до сили права"

      На думку Яременка, можна говорити про позитиви більш конкретно, бо вони, звісно, були.

      Україна провела Євробачення. Відкрито отримала озброєння смертельного ураження від США. Також маємо кілька важливих рішень міжнародних організацій, адже ми не можемо апелювати до права сили, тому апелюємо до сили права,
      – наголосив експерт.

      "Дуже важливо, що ми довели міжнародній спільноті: українське сприйняття реалій війни – правильне й об'єктивне", – підсумував Богдан Яременко.

      Відео повного інтерв'ю з Богданом Яременком

      Нагадаємо, Богдан Яременко також прокоментував ситуацію з "Північним потоком-2", будівництво якого може створити серйозні проблеми у стосунках України та Німеччини. 

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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