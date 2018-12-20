Прес-конференція Путіна або чотири години зітхань: експерт пояснив, чому це провал
Очільник Кремля Володимир Путін 3,5 години переконував журналістів, що в Росії все добре.
Розмову він почав з питань оборони.
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Росія порушила договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності ще 5 років тому. І тепер США виставили ультиматум позбавитися забороненої зброї до початку лютого.
Путін виправдовувався, що ракети їм потрібні для балансу сил у світі. А війну може почати лише один вистріл ракети.
Адже більше Росії немає чим похвалитися. Хіба виробництвом льону, яке Путін назвав головною фішкою Росії. Експерти кажуть, на фоні проблем з економікою, лише ядерна зброя виглядає переконливо.
Він про це постійно говорить, оскільки в нього немає ні економічної сили, ні гуманітарної, ні звичайних озброєнь. Відповідно все, що робить Росію великою – це її ядерна зброя,
– сказав експерт-міжнародник "Майдану закордонних справ" Богдан Яременко.
До питань про Україну Путін, вочевидь, готувався. Прес-секретар Дмитро Пєсков демонстративно дав слово Роману Цимбалюку. Російський президент напад на українські кораблі в Азові назвав політичним піаром. Мовляв, це все придумав Порошенко, аби підвищити рейтинг перед виборами. І за планом, мали бути жертви.
Про моряків поговорив зі своїм кумом Віктором Медведчуком, але обмінювати їх не збирається.
Медведчук приїжджав до Москви і ставив питання про звільнення українських військових, затриманих у Керченській протоці, точніше в Чорному морі. Але я вже сказав, ці питання можна буде вирішувати після завершення кримінальної справи,
– заявив Путін.
Не оминув і питання про Помісну православну церкву в Україні. Мовляв, це все злісні плани Вашингтона і спроби Туреччини загарбати Україну. А УПЦ Московського патріархату і без того була незалежною від Москви. Однак, обмовився за Фрейдом і назвав її російською.
Експерти кажуть, нових заяв Путін не озвучив. І лише повторив старі тези кремлівської пропаганди.
Він просто нічого нового не сказав. Це все частина російської пропаганди, якій не рік, не два і навіть не сто років,
– додав Яременко.
Тим часом соцмережі вибухнули жартами. Російського президента називають дідом та експертом з проблем парижан, бо довго виправдовувався, що немає стосунку до протесту жовтих жилетів. А прес-конференцію охрестили чотирма годинами зітхань.