Прес-конференція Путіна або чотири години зітхань: експерт пояснив, чому це провал

Очільник Кремля Володимир Путін 3,5 години переконував журналістів, що в Росії все добре.

Розмову він почав з питань оборони.

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Росія порушила договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності ще 5 років тому. І тепер США виставили ультиматум позбавитися забороненої зброї до початку лютого.

Путін виправдовувався, що ракети їм потрібні для балансу сил у світі. А війну може почати лише один вистріл ракети.

Адже більше Росії немає чим похвалитися. Хіба виробництвом льону, яке Путін назвав головною фішкою Росії. Експерти кажуть, на фоні проблем з економікою, лише ядерна зброя виглядає переконливо.

Він про це постійно говорить, оскільки в нього немає ні економічної сили, ні гуманітарної, ні звичайних озброєнь. Відповідно все, що робить Росію великою – це її ядерна зброя,

– сказав експерт-міжнародник "Майдану закордонних справ" Богдан Яременко.

До питань про Україну Путін, вочевидь, готувався. Прес-секретар Дмитро Пєсков демонстративно дав слово Роману Цимбалюку. Російський президент напад на українські кораблі в Азові назвав політичним піаром. Мовляв, це все придумав Порошенко, аби підвищити рейтинг перед виборами. І за планом, мали бути жертви.

Про моряків поговорив зі своїм кумом Віктором Медведчуком, але обмінювати їх не збирається.

Медведчук приїжджав до Москви і ставив питання про звільнення українських військових, затриманих у Керченській протоці, точніше в Чорному морі. Але я вже сказав, ці питання можна буде вирішувати після завершення кримінальної справи,

– заявив Путін.

Не оминув і питання про Помісну православну церкву в Україні. Мовляв, це все злісні плани Вашингтона і спроби Туреччини загарбати Україну. А УПЦ Московського патріархату і без того була незалежною від Москви. Однак, обмовився за Фрейдом і назвав її російською.

Експерти кажуть, нових заяв Путін не озвучив. І лише повторив старі тези кремлівської пропаганди.

Він просто нічого нового не сказав. Це все частина російської пропаганди, якій не рік, не два і навіть не сто років,

– додав Яременко.

Тим часом соцмережі вибухнули жартами. Російського президента називають дідом та експертом з проблем парижан, бо довго виправдовувався, що немає стосунку до протесту жовтих жилетів. А прес-конференцію охрестили чотирма годинами зітхань.