Пресс-конференция Путина или 4 часа вздохов: эксперт объяснил, почему это провал

Глава Кремля Владимир Путин 3,5 часа убеждал журналистов, что в России все хорошо.

Разговор он начал с вопросов обороны.

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Россия нарушила договор о ликвидации ракет средней и малой дальности еще 5 лет назад. И теперь США выставили ультиматум: избавиться запрещенного оружия до начала февраля.

Путин оправдывался, что ракеты им нужны для баланса сил в мире. А войну может начать только один выстрел ракеты.

Ведь больше России нечем похвастаться. Разве что производством льна, которое Путин назвал главной фишкой России. Эксперты говорят, на фоне проблем с экономикой, только ядерное оружие выглядит внушительно.

Он об этом постоянно говорит, поскольку у него нет ни экономической силы, ни гуманитарной, ни обычного вооружения. Соответственно все, что делает Россию великой – это ее ядерное оружие,

– сказал эксперт-международник "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко.

К вопросам об Украине Путин, очевидно, готовился. Пресс-секретарь Дмитрий Песков демонстративно дал слово Роману Цимбалюку. Российский президент нападение на украинские корабли в Азове назвал политическим пиаром. Мол, это все придумал Порошенко, чтобы повысить рейтинг перед выборами. И по плану, должны были быть жертвы.

О моряках поговорил со своим кумом Виктором Медведчуком, но менять их не собирается.

Медведчук приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее в Черном море. Но я уже сказал, эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела,

– заявил Путин.

Не обошел и вопрос о Поместной православной церкви в Украине. Мол, это все злобные планы Вашингтона и попытки Турции захватить Украину. А УПЦ Московского патриархата и без того была независима от Москвы. Однако, оговорился по Фрейду и назвал её русской.

Эксперты говорят, новых заявлений Путин не озвучил. И лишь повторил старые тезисы кремлевской пропаганды.

Он просто ничего нового не сказал. Это все часть российской пропаганды, которой не год, не два и даже не сто лет,

– добавил Яременко.

Между тем соцсети взорвались шутками. Российского президента называют дедом и экспертом по проблемам парижан, потому что долго оправдывался, что не имеет отношения к протесту желтых жилетов. А пресс-конференцию окрестили четырьмя часами вздохов.