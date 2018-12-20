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      Пресс-конференция Путина или 4 часа вздохов: эксперт объяснил, почему это провал

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      Глава Кремля Владимир Путин 3,5 часа убеждал журналистов, что в России все хорошо.

      Разговор он начал с вопросов обороны.

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      Россия нарушила договор о ликвидации ракет средней и малой дальности еще 5 лет назад. И теперь США выставили ультиматум: избавиться запрещенного оружия до начала февраля.

      Путин оправдывался, что ракеты им нужны для баланса сил в мире. А войну может начать только один выстрел ракеты.

      Ведь больше России нечем похвастаться. Разве что производством льна, которое Путин назвал главной фишкой России. Эксперты говорят, на фоне проблем с экономикой, только ядерное оружие выглядит внушительно.

      Он об этом постоянно говорит, поскольку у него нет ни экономической силы, ни гуманитарной, ни обычного вооружения. Соответственно все, что делает Россию великой – это ее ядерное оружие,
      – сказал эксперт-международник "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко.

      К вопросам об Украине Путин, очевидно, готовился. Пресс-секретарь Дмитрий Песков демонстративно дал слово Роману Цимбалюку. Российский президент нападение на украинские корабли в Азове назвал политическим пиаром. Мол, это все придумал Порошенко, чтобы повысить рейтинг перед выборами. И по плану, должны были быть жертвы.

      О моряках поговорил со своим кумом Виктором Медведчуком, но менять их не собирается.

      Медведчук приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее в Черном море. Но я уже сказал, эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела,
      – заявил Путин.

      Не обошел и вопрос о Поместной православной церкви в Украине. Мол, это все злобные планы Вашингтона и попытки Турции захватить Украину. А УПЦ Московского патриархата и без того была независима от Москвы. Однако, оговорился по Фрейду и назвал её русской.

      Эксперты говорят, новых заявлений Путин не озвучил. И лишь повторил старые тезисы кремлевской пропаганды.

      Он просто ничего нового не сказал. Это все часть российской пропаганды, которой не год, не два и даже не сто лет,
      – добавил Яременко.

      Между тем соцсети взорвались шутками. Российского президента называют дедом и экспертом по проблемам парижан, потому что долго оправдывался, что не имеет отношения к протесту желтых жилетов. А пресс-конференцию окрестили четырьмя часами вздохов.

      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Владимир Путин Украина – Россия Новости политики Заложники Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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