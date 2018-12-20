Пресс-конференция Путина или 4 часа вздохов: эксперт объяснил, почему это провал
Глава Кремля Владимир Путин 3,5 часа убеждал журналистов, что в России все хорошо.
Разговор он начал с вопросов обороны.
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Россия нарушила договор о ликвидации ракет средней и малой дальности еще 5 лет назад. И теперь США выставили ультиматум: избавиться запрещенного оружия до начала февраля.
Путин оправдывался, что ракеты им нужны для баланса сил в мире. А войну может начать только один выстрел ракеты.
Ведь больше России нечем похвастаться. Разве что производством льна, которое Путин назвал главной фишкой России. Эксперты говорят, на фоне проблем с экономикой, только ядерное оружие выглядит внушительно.
Он об этом постоянно говорит, поскольку у него нет ни экономической силы, ни гуманитарной, ни обычного вооружения. Соответственно все, что делает Россию великой – это ее ядерное оружие,
– сказал эксперт-международник "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко.
К вопросам об Украине Путин, очевидно, готовился. Пресс-секретарь Дмитрий Песков демонстративно дал слово Роману Цимбалюку. Российский президент нападение на украинские корабли в Азове назвал политическим пиаром. Мол, это все придумал Порошенко, чтобы повысить рейтинг перед выборами. И по плану, должны были быть жертвы.
О моряках поговорил со своим кумом Виктором Медведчуком, но менять их не собирается.
Медведчук приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее в Черном море. Но я уже сказал, эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела,
– заявил Путин.
Не обошел и вопрос о Поместной православной церкви в Украине. Мол, это все злобные планы Вашингтона и попытки Турции захватить Украину. А УПЦ Московского патриархата и без того была независима от Москвы. Однако, оговорился по Фрейду и назвал её русской.
Эксперты говорят, новых заявлений Путин не озвучил. И лишь повторил старые тезисы кремлевской пропаганды.
Он просто ничего нового не сказал. Это все часть российской пропаганды, которой не год, не два и даже не сто лет,
– добавил Яременко.
Между тем соцсети взорвались шутками. Российского президента называют дедом и экспертом по проблемам парижан, потому что долго оправдывался, что не имеет отношения к протесту желтых жилетов. А пресс-конференцию окрестили четырьмя часами вздохов.
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