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      Как мир встретил Новый год: яркие фото из разных уголков планеты

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      Мир встретил Новый 2020 год / Коллаж 24 канала

      Приход 2020-го года помпезно отметили в мировых столицах. Шоу фейерверков, конфетти и праздничные голограммы на исторических зданиях – так ярко Новый год шагал по планете. Как это было – далее.

      Новая Зеландия

      Одними из первых Новый год встретили жители Новой Зеландии. Их опередили только граждане тихоокеанских стран Кирибати и Самоа. Там праздник встречают первыми на планете.

      Тем временем в Украине: Как отпраздновали Новый год в Киеве


      Новый год отпраздновали в Новой Зеландии/ фото Getty images


      Празднование Нового года в Новой Зеландии/ фото Getty images

      Вскоре к празднованиям присоединилась Австралия.

      Австралия – Сидней

      Там Новый год начали отмечать в 14:30 по Киеву – на острове Норфолк. А в 15:00 по Киеву 2020 год встретили на остальной территории страны.

      Ежегодно в крупнейшем городе Австралии – Сиднее – Новый год встречают грандиозным шоу фейерверков. Правда, праздник на этот раз для австралийцев имеет горький привкус. Дело в том, что в стране по-прежнему бушуют масштабные лесные пожары, многие остались без крыши над головой.

      Именно поэтому в стране были призывы не запускать салют в Сиднее в ночь с 31 декабря на 1 января, впрочем, власть города все же не отменила грандиозное действо.


      Шоу фейерверков в Сиднее/ фото Getty images


      Сидней, шоу фейерверков/ фото Getty images

      Китай – Гонконг

      В Китае накануне Нового года жители Гонконга провели акцию протеста, требуя расследования жестоких действий полиции.


      Так Новый год встречали в Гонконге/ фото Getty images

      Объединенные Арабские Эмираты – Дубай

      В Дубае в честь Нового года запустили фейерверк, который потрясает своей красотой.


      Праздничный фейерверк в Дубае/ фото Getty images

      Турция – Стамбул

      Непогода не испортила праздничное настроение в Турции. Там небо тоже раскрасили яркие фейерверки. Их запустили в Стамбуле – крупнейшем городе Турции.


      Так Новый год отмечали в Стамбуле/ фото из соцсетей

      Германия – Берлин

      Германия тоже порадовала своих граждан фейерверком над Бранденбургскими воротами.


      Праздничный фейерверк в Берлине/ фото Getty images

      Праздничный Берлин: видео

      Франция – Париж

      В Париже грандиозное лазерное шоу и фейерверк радовали глаза французов и туристов возле Триумфальной арки.


      А так праздновали на Марсовом поле в Париже/ фото Getty images


      Новый год в Париже/ фото Getty images

      Фейерверки в Париже: видео

      Великобритания – Лондон

      Жителям Лондона повезло встретить Новый год не хуже других. Ночной Лондон украсил праздничный фейерверк на побережье Темзы.


      Неповторимый салют над Темзой в Лондоне/ фото из соцсетей

      Огни Лондона: видео

      США – Нью-Йорк

      Фейерверками и почти 1,5 тоннами конфетти встретили Новый год в Нью-Йорке на Таймс-сквер. Приход 2020-го символизировало выпускание светящегося шара – этой традиции уже больше 100 лет. После этого организаторы выпустили миллионы конфетти.


      А так многолюдно было в Нью-Йорке/ фото из соцсетей

      Нью-Йорк в Новый год: видео

      Бразилия – Рио-де-Жанейро

      Незабываемым был праздник в Бразилии. Там на популярном пляже Копакабана тысячи людей 14 минут наблюдали за зрелищными вспышками огней.

      Увидеть шоу фейерверков ежегодно съезжаются до 3 миллионов туристов, которые по давней традиции одеваются в белое, чтобы призвать мир в новом году.


      Невероятное действо в Бразилии/ фото The Sun


      Празднование Нового года в Бразилии/ фото The Sun

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости США Новогодние праздники Великобритания Австралия Новости Франции Новости Турции Бразилия Нью-Йорк Новая Зеландия
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