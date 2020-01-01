Как мир встретил Новый год: яркие фото из разных уголков планеты

Приход 2020-го года помпезно отметили в мировых столицах. Шоу фейерверков, конфетти и праздничные голограммы на исторических зданиях – так ярко Новый год шагал по планете. Как это было – далее.

Новая Зеландия

Одними из первых Новый год встретили жители Новой Зеландии. Их опередили только граждане тихоокеанских стран Кирибати и Самоа. Там праздник встречают первыми на планете.

Тем временем в Украине: Как отпраздновали Новый год в Киеве



Новый год отпраздновали в Новой Зеландии/ фото Getty images



Празднование Нового года в Новой Зеландии/ фото Getty images

Вскоре к празднованиям присоединилась Австралия.

Австралия – Сидней

Там Новый год начали отмечать в 14:30 по Киеву – на острове Норфолк. А в 15:00 по Киеву 2020 год встретили на остальной территории страны.

Ежегодно в крупнейшем городе Австралии – Сиднее – Новый год встречают грандиозным шоу фейерверков. Правда, праздник на этот раз для австралийцев имеет горький привкус. Дело в том, что в стране по-прежнему бушуют масштабные лесные пожары, многие остались без крыши над головой.

Именно поэтому в стране были призывы не запускать салют в Сиднее в ночь с 31 декабря на 1 января, впрочем, власть города все же не отменила грандиозное действо.



Шоу фейерверков в Сиднее/ фото Getty images



Сидней, шоу фейерверков/ фото Getty images

Китай – Гонконг

В Китае накануне Нового года жители Гонконга провели акцию протеста, требуя расследования жестоких действий полиции.



Так Новый год встречали в Гонконге/ фото Getty images

Объединенные Арабские Эмираты – Дубай

В Дубае в честь Нового года запустили фейерверк, который потрясает своей красотой.



Праздничный фейерверк в Дубае/ фото Getty images

Турция – Стамбул

Непогода не испортила праздничное настроение в Турции. Там небо тоже раскрасили яркие фейерверки. Их запустили в Стамбуле – крупнейшем городе Турции.



Так Новый год отмечали в Стамбуле/ фото из соцсетей

Германия – Берлин

Германия тоже порадовала своих граждан фейерверком над Бранденбургскими воротами.



Праздничный фейерверк в Берлине/ фото Getty images

Праздничный Берлин: видео

Франция – Париж

В Париже грандиозное лазерное шоу и фейерверк радовали глаза французов и туристов возле Триумфальной арки.



А так праздновали на Марсовом поле в Париже/ фото Getty images



Новый год в Париже/ фото Getty images

Фейерверки в Париже: видео

LOOK: France welcomed the new year with a sound and light show on the Arc de Triomphe in Paris #NYE2020 pic.twitter.com/9V4k2YXJfW — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 1, 2020

Великобритания – Лондон

Жителям Лондона повезло встретить Новый год не хуже других. Ночной Лондон украсил праздничный фейерверк на побережье Темзы.



Неповторимый салют над Темзой в Лондоне/ фото из соцсетей

Огни Лондона: видео

Happy New Year and welcome to a new decade



London and Edinburgh mark the start of 2020 - watch the fireworks display here



Follow the #2020NewYear celebrations: https://t.co/JKfoVnpt1A pic.twitter.com/2NoVedBo94 — Sky News (@SkyNews) January 1, 2020

США – Нью-Йорк

Фейерверками и почти 1,5 тоннами конфетти встретили Новый год в Нью-Йорке на Таймс-сквер. Приход 2020-го символизировало выпускание светящегося шара – этой традиции уже больше 100 лет. После этого организаторы выпустили миллионы конфетти.



А так многолюдно было в Нью-Йорке/ фото из соцсетей

Нью-Йорк в Новый год: видео

Happy New Year from New York City, where revelers are ringing in 2020 https://t.co/0iDCnpwhWk pic.twitter.com/VJn1dKSRjb — CNN (@CNN) January 1, 2020

Бразилия – Рио-де-Жанейро

Незабываемым был праздник в Бразилии. Там на популярном пляже Копакабана тысячи людей 14 минут наблюдали за зрелищными вспышками огней.

Увидеть шоу фейерверков ежегодно съезжаются до 3 миллионов туристов, которые по давней традиции одеваются в белое, чтобы призвать мир в новом году.



Невероятное действо в Бразилии/ фото The Sun



Празднование Нового года в Бразилии/ фото The Sun