Как мир встретил Новый год: яркие фото из разных уголков планеты
Приход 2020-го года помпезно отметили в мировых столицах. Шоу фейерверков, конфетти и праздничные голограммы на исторических зданиях – так ярко Новый год шагал по планете. Как это было – далее.
Новая Зеландия
Одними из первых Новый год встретили жители Новой Зеландии. Их опередили только граждане тихоокеанских стран Кирибати и Самоа. Там праздник встречают первыми на планете.
Тем временем в Украине: Как отпраздновали Новый год в Киеве
Новый год отпраздновали в Новой Зеландии/ фото Getty images
Празднование Нового года в Новой Зеландии/ фото Getty images
Вскоре к празднованиям присоединилась Австралия.
Австралия – Сидней
Там Новый год начали отмечать в 14:30 по Киеву – на острове Норфолк. А в 15:00 по Киеву 2020 год встретили на остальной территории страны.
Ежегодно в крупнейшем городе Австралии – Сиднее – Новый год встречают грандиозным шоу фейерверков. Правда, праздник на этот раз для австралийцев имеет горький привкус. Дело в том, что в стране по-прежнему бушуют масштабные лесные пожары, многие остались без крыши над головой.
Именно поэтому в стране были призывы не запускать салют в Сиднее в ночь с 31 декабря на 1 января, впрочем, власть города все же не отменила грандиозное действо.
Шоу фейерверков в Сиднее/ фото Getty images
Сидней, шоу фейерверков/ фото Getty images
Китай – Гонконг
В Китае накануне Нового года жители Гонконга провели акцию протеста, требуя расследования жестоких действий полиции.
Так Новый год встречали в Гонконге/ фото Getty images
Объединенные Арабские Эмираты – Дубай
В Дубае в честь Нового года запустили фейерверк, который потрясает своей красотой.
Праздничный фейерверк в Дубае/ фото Getty images
Турция – Стамбул
Непогода не испортила праздничное настроение в Турции. Там небо тоже раскрасили яркие фейерверки. Их запустили в Стамбуле – крупнейшем городе Турции.
Так Новый год отмечали в Стамбуле/ фото из соцсетей
Германия – Берлин
Германия тоже порадовала своих граждан фейерверком над Бранденбургскими воротами.
Праздничный фейерверк в Берлине/ фото Getty images
Праздничный Берлин: видео
Франция – Париж
В Париже грандиозное лазерное шоу и фейерверк радовали глаза французов и туристов возле Триумфальной арки.
А так праздновали на Марсовом поле в Париже/ фото Getty images
Новый год в Париже/ фото Getty images
Фейерверки в Париже: видео
Великобритания – Лондон
Жителям Лондона повезло встретить Новый год не хуже других. Ночной Лондон украсил праздничный фейерверк на побережье Темзы.
Неповторимый салют над Темзой в Лондоне/ фото из соцсетей
Огни Лондона: видео
США – Нью-Йорк
Фейерверками и почти 1,5 тоннами конфетти встретили Новый год в Нью-Йорке на Таймс-сквер. Приход 2020-го символизировало выпускание светящегося шара – этой традиции уже больше 100 лет. После этого организаторы выпустили миллионы конфетти.
А так многолюдно было в Нью-Йорке/ фото из соцсетей
Нью-Йорк в Новый год: видео
Бразилия – Рио-де-Жанейро
Незабываемым был праздник в Бразилии. Там на популярном пляже Копакабана тысячи людей 14 минут наблюдали за зрелищными вспышками огней.
Увидеть шоу фейерверков ежегодно съезжаются до 3 миллионов туристов, которые по давней традиции одеваются в белое, чтобы призвать мир в новом году.
Невероятное действо в Бразилии/ фото The Sun
Празднование Нового года в Бразилии/ фото The Sun