Як світ зустрів Новий рік: яскраві фото з різних куточків планети
Прихід 2020-го року помпезно відзначили у світових столицях. Шоу феєрверків, конфеті та святкові голограми на історичних будівлях – так яскраво Новий рік крокував планетою. Як це було – далі.
Нова Зеландія
Одними з найперших Новий рік зустріли жителі Нової Зеландії. Їх випередили лише громадяни тихоокеанських країн – Кірибаті та Самоа. Там свято зустрічають першими на планеті.
Тим часом в Україні: Як відсвяткували Новий рік у Києві
Новий рік відсвяткували у Новій Зеландії/ фото Getty images
Святкування Нового року у Новій Зеландії/ фото Getty images
Невдовзі до святкувань приєдналася Австралія.
Австралія – Сідней
Там Новий рік почали відзначати о 14:30 за Києвом – на острові Норфолк. А о 15:00 за Києвом 2020 рік зустріли на решті території країни.
Щороку у найбільшому місті Австралії – Сіднеї – Новий рік зустрічають грандіозним шоу феєрверків. Щоправда, свято цього разу для австралійців має гіркий присмак. Річ у тім, що в країні далі вирують масштабні лісові пожежі, багато людей залишились без даху над головою.
Саме тому у країні були заклики не запускати салют у Сіднеї в ніч з 31 грудня на 1 січня, втім, влада міста все ж не скасувала грандіозне дійство.
Шоу феєрверків у Сіднеї/ фото Getty images
Сідней, шоу феєрверків/ фото Getty images
Китай – Гонконг
У Китаї напередодні Нового року жителі Гонконгу провели акцію протесту, вимагаючи розслідування жорстоких дій поліції.
Так Новий рік зустрічали у Гонконзі/ фото Getty images
Об’єднані Арабські Емірати – Дубаї
У Дубаї в честь Нового року запустили феєрверк, який приголомшує своєю красою.
Святковий феєрверк у Дубаї/ фото Getty images
Туреччина – Стамбул
Негода не зіпсувала святковий настрій у Туреччині. Там також небо розфарбували яскраві феєрверки. Їх запустили у Стамбулі – найбільшому місті Туреччини.
Так Новий рік відзначали у Стамбулі/ фото з соцмереж
Німеччина Берлін
Німеччина теж порадувала своїх громадян феєрверком над Бранденбурзькими воротами.
Святковий феєрверк у Берліні/ фото Getty images
Святковий Берлін: відео
Франція – Париж
У Парижі грандіозне лазерне шоу та феєрверк тішили очі французів та туристів біля Тріумфальної арки.
А так святкували на Марсовому полі у Парижі/ фото Getty images
Новий рік у Парижі/ фото Getty images
Феєрверки у Парижі: відео
Велика Британія – Лондон
Жителям Лондона пощастило зустріти Новий рік не гірше за інших. Нічний Лондон прикрасив святковий феєрверк на узбережжі Темзи.
Неповторний салют над Темзою у Лондоні/ фото з соцмереж
Вогні Лондона: відео
США – Нью-Йорк
Феєрверками та майже 1,5 тоннами конфетті зустріли Новий рік в Нью-Йорку на Таймс-сквер. Прихід 2020-го символізувало спускання осяйної кулі – цій традиції вже понад 100 років. Після цього організатори випустили мільйони конфетті.
А так багатолюдно було у Нью-Йорку/ фото з соцмереж
Нью-Йорк у Новий рік: відео
Бразилія – Ріо-де-Жанейро
Незабутнім було свято у Бразилії. Там на популярному пляжі Копакабана тисячі людей 14 хвилин спостерігали за видовищними спалахами вогнів.
Побачити шоу феєрверків щороку з’їжджається до 3 мільйонів туристів, які за давньою традицією одягаються у біле, щоб закликати мир у новому році.
Дивовижне дійство у Бразилії/ фото The Sun
Святкування Нового року у Бразилії/ фото The Sun