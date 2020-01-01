Як світ зустрів Новий рік: яскраві фото з різних куточків планети

Прихід 2020-го року помпезно відзначили у світових столицях. Шоу феєрверків, конфеті та святкові голограми на історичних будівлях – так яскраво Новий рік крокував планетою. Як це було – далі.

Нова Зеландія

Одними з найперших Новий рік зустріли жителі Нової Зеландії. Їх випередили лише громадяни тихоокеанських країн – Кірибаті та Самоа. Там свято зустрічають першими на планеті.

Тим часом в Україні: Як відсвяткували Новий рік у Києві



Новий рік відсвяткували у Новій Зеландії/ фото Getty images



Святкування Нового року у Новій Зеландії/ фото Getty images

Невдовзі до святкувань приєдналася Австралія.

Австралія – Сідней

Там Новий рік почали відзначати о 14:30 за Києвом – на острові Норфолк. А о 15:00 за Києвом 2020 рік зустріли на решті території країни.

Щороку у найбільшому місті Австралії – Сіднеї – Новий рік зустрічають грандіозним шоу феєрверків. Щоправда, свято цього разу для австралійців має гіркий присмак. Річ у тім, що в країні далі вирують масштабні лісові пожежі, багато людей залишились без даху над головою.

Саме тому у країні були заклики не запускати салют у Сіднеї в ніч з 31 грудня на 1 січня, втім, влада міста все ж не скасувала грандіозне дійство.



Шоу феєрверків у Сіднеї/ фото Getty images



Сідней, шоу феєрверків/ фото Getty images

Китай – Гонконг

У Китаї напередодні Нового року жителі Гонконгу провели акцію протесту, вимагаючи розслідування жорстоких дій поліції.



Так Новий рік зустрічали у Гонконзі/ фото Getty images

Об’єднані Арабські Емірати – Дубаї

У Дубаї в честь Нового року запустили феєрверк, який приголомшує своєю красою.



Святковий феєрверк у Дубаї/ фото Getty images

Туреччина – Стамбул

Негода не зіпсувала святковий настрій у Туреччині. Там також небо розфарбували яскраві феєрверки. Їх запустили у Стамбулі – найбільшому місті Туреччини.



Так Новий рік відзначали у Стамбулі/ фото з соцмереж

Німеччина Берлін

Німеччина теж порадувала своїх громадян феєрверком над Бранденбурзькими воротами.



Святковий феєрверк у Берліні/ фото Getty images

Святковий Берлін: відео

Франція – Париж

У Парижі грандіозне лазерне шоу та феєрверк тішили очі французів та туристів біля Тріумфальної арки.



А так святкували на Марсовому полі у Парижі/ фото Getty images



Новий рік у Парижі/ фото Getty images

Феєрверки у Парижі: відео

LOOK: France welcomed the new year with a sound and light show on the Arc de Triomphe in Paris #NYE2020 pic.twitter.com/9V4k2YXJfW — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 1, 2020

Велика Британія – Лондон

Жителям Лондона пощастило зустріти Новий рік не гірше за інших. Нічний Лондон прикрасив святковий феєрверк на узбережжі Темзи.



Неповторний салют над Темзою у Лондоні/ фото з соцмереж

Вогні Лондона: відео

Happy New Year and welcome to a new decade



London and Edinburgh mark the start of 2020 - watch the fireworks display here



Follow the #2020NewYear celebrations: https://t.co/JKfoVnpt1A pic.twitter.com/2NoVedBo94 — Sky News (@SkyNews) January 1, 2020

США – Нью-Йорк

Феєрверками та майже 1,5 тоннами конфетті зустріли Новий рік в Нью-Йорку на Таймс-сквер. Прихід 2020-го символізувало спускання осяйної кулі – цій традиції вже понад 100 років. Після цього організатори випустили мільйони конфетті.



А так багатолюдно було у Нью-Йорку/ фото з соцмереж

Нью-Йорк у Новий рік: відео

Happy New Year from New York City, where revelers are ringing in 2020 https://t.co/0iDCnpwhWk pic.twitter.com/VJn1dKSRjb — CNN (@CNN) January 1, 2020

Бразилія – Ріо-де-Жанейро

Незабутнім було свято у Бразилії. Там на популярному пляжі Копакабана тисячі людей 14 хвилин спостерігали за видовищними спалахами вогнів.

Побачити шоу феєрверків щороку з’їжджається до 3 мільйонів туристів, які за давньою традицією одягаються у біле, щоб закликати мир у новому році.



Дивовижне дійство у Бразилії/ фото The Sun



Святкування Нового року у Бразилії/ фото The Sun