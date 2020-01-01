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      Як світ зустрів Новий рік: яскраві фото з різних куточків планети

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      Світ зустрів Новий 2020 рік / колаж 24 каналу

      Прихід 2020-го року помпезно відзначили у світових столицях. Шоу феєрверків, конфеті та святкові голограми на історичних будівлях – так яскраво Новий рік крокував планетою. Як це було – далі.

      Нова Зеландія

      Одними з найперших Новий рік зустріли жителі Нової Зеландії. Їх випередили лише громадяни тихоокеанських країн – Кірибаті та Самоа. Там свято зустрічають першими на планеті.

      Тим часом в Україні: Як відсвяткували Новий рік у Києві


      Новий рік відсвяткували у Новій Зеландії/ фото Getty images


      Святкування Нового року у Новій Зеландії/ фото Getty images

      Невдовзі до святкувань приєдналася Австралія.

      Австралія – Сідней

      Там Новий рік почали відзначати о 14:30 за Києвом – на острові Норфолк. А о 15:00 за Києвом 2020 рік зустріли на решті території країни.

      Щороку у найбільшому місті Австралії – Сіднеї – Новий рік зустрічають грандіозним шоу феєрверків. Щоправда, свято цього разу для австралійців має гіркий присмак. Річ у тім, що в країні далі вирують масштабні лісові пожежі, багато людей залишились без даху над головою.

      Саме тому у країні були заклики не запускати салют у Сіднеї в ніч з 31 грудня на 1 січня, втім, влада міста все ж не скасувала грандіозне дійство.


      Шоу феєрверків у Сіднеї/ фото Getty images


      Сідней, шоу феєрверків/ фото Getty images

      Китай – Гонконг

      У Китаї напередодні Нового року жителі Гонконгу провели акцію протесту, вимагаючи розслідування жорстоких дій поліції.


      Так Новий рік зустрічали у Гонконзі/ фото Getty images

      Об’єднані Арабські Емірати – Дубаї

      У Дубаї в честь Нового року запустили феєрверк, який приголомшує своєю красою.


      Святковий феєрверк у Дубаї/ фото Getty images

      Туреччина – Стамбул

      Негода не зіпсувала святковий настрій у Туреччині. Там також небо розфарбували яскраві феєрверки. Їх запустили у Стамбулі – найбільшому місті Туреччини.


      Так Новий рік відзначали у Стамбулі/ фото з соцмереж

      Німеччина Берлін

      Німеччина теж порадувала своїх громадян феєрверком над Бранденбурзькими воротами.


      Святковий феєрверк у Берліні/ фото Getty images

      Святковий Берлін: відео

      Франція – Париж

      У Парижі грандіозне лазерне шоу та феєрверк тішили очі французів та туристів біля Тріумфальної арки.


      А так святкували на Марсовому полі у Парижі/ фото Getty images


      Новий рік у Парижі/ фото Getty images

      Феєрверки у Парижі: відео

      Велика Британія – Лондон

      Жителям Лондона пощастило зустріти Новий рік не гірше за інших. Нічний Лондон прикрасив святковий феєрверк на узбережжі Темзи.


      Неповторний салют над Темзою у Лондоні/ фото з соцмереж

      Вогні Лондона: відео

      США – Нью-Йорк

      Феєрверками та майже 1,5 тоннами конфетті зустріли Новий рік в Нью-Йорку на Таймс-сквер. Прихід 2020-го символізувало спускання осяйної кулі – цій традиції вже понад 100 років. Після цього організатори випустили мільйони конфетті.


      А так багатолюдно було у Нью-Йорку/ фото з соцмереж

      Нью-Йорк у Новий рік: відео

      Бразилія – Ріо-де-Жанейро

      Незабутнім було свято у Бразилії. Там на популярному пляжі Копакабана тисячі людей 14 хвилин спостерігали за видовищними спалахами вогнів.

      Побачити шоу феєрверків щороку з’їжджається до 3 мільйонів туристів, які за давньою традицією одягаються у біле, щоб закликати мир у новому році.


      Дивовижне дійство у Бразилії/ фото The Sun


      Святкування Нового року у Бразилії/ фото The Sun

      Вибух салюту, петарда на балконі і ялинка у вогні: як українці зустріли Новий рік – версія ДСНС
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини США Новорічні свята Велика Британія Австралія Новини Франції Новини Туреччини Бразилія Нью-Йорк Нова Зеландія
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