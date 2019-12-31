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      Ураган позривав дахи та повиривав дерева у Стамбулі: фото та відео наслідків негоди

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      Негода у Стамбулі / gzt.com

      Напередодні святкування Нового року громадян Туреччини та туристів, які прибули, зокрема, до Стамбула, попереджають про негоду. Потужний ураган напередодні 31 грудня вже пронісся вулицями найбільшого міста Туреччини, однак може вдарити по ньому ще раз.

      Ураган приніс значні руйнування.З будівель вітром зірвало дахи та вибило вікна. Поривчастий вітер повиривав дерева з коренями. Вони пошкодили автомобілі та перекрили дороги. Про це інформують у муніципальній службі Стамбула.

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      Метеорологи попереджають про продовження негоди та можливі загрозливі наслідки по всій країні.

      Пориви вітру силою 50-80 кілометрів на годину спричинили руйнування у місті. З двох будинків злетіли дахи, пошкоджені вивіски та білборди, в результаті падіння дерев пошкоджено автомобілі. Опади спричинили затоплення у деяких районах,
      – мовиться у повідомленні.

      Втім, погіршення погодних умов – ще попереду: на Мармуровому та Егейському морях очікуються сильні шторми, на сході країни прогнозують сильні снігопади, на півдні – проливні дощі.


      Поки одну частину Туреччини засипає снігом/ фото hurriyetdailynews.com


      Іншу заливає дощем, а ураганний вітер зносить дерева/ фото hurriyetdailynews.com

      Наразі через значну кількість снігу перекрита траса Бурса – Анкара.

      Окрім того, у Стамбулі скасовані кілька рейсів поромного сполучення. Деякі літаки, що не змогли приземлитися, були спрямовані в інші аеропорти.


      Негода у Стамбулі/ фото hurriyetdailynews.com


      Шторм на морі/ фото hurriyetdailynews.com

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Туреччини Погода
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