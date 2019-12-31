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      Червоне небо та рев вогню: австралійці масово втікають на узбережжя океану через лісові пожежі

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      Ще понад 200 пожеж виникли в Австралії / фото з соцмереж

      В Австралії продовжують вирувати масштабні лісові пожежі. У вогні загинули вже щонайменше 12 людей, серед них троє пожежників-добровольців. Тисячі місцевих жителів і туристів рятуються, утікаючи на узбережжя океану.

      Найгірша ситуація у штатах Південний Уельс та Вікторія. Австралійці скаржаться, що небо там вдень має червоне забарвлення та повсюди літає попіл. Окрім того, середня температура в +40 градусів у поєднанні з сильним вітром та блискавками викликала понад 200 нових пожеж у регіоні за останню добу. Про це інформує BBC.

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      Це повинно було бути денне світло, але воно було чорним, як опівночі. Ми могли почути, як реве вогонь,
      – розповів житель містечка Малакута в штаті Вікторія.

      За словами комісара з питань надзвичайних ситуацій штату Вікторія Ендрю Кріспа, на узбережжі містечка Малакута зараз перебуває близько 4 тисяч людей.

      Саме на узбережжя військово-морські кораблі Австралії зможуть доставляти продовольство та воду містам, які ізольовані через пожежі.


      Масштабні лісові пожежі: люди рятуються біля води/ фото з соцмереж

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      Лісові пожежі в Австралії: відео

      Що відомо про лісові пожежі в Австралії?Лісові пожежі вирують на східному узбережжі Австралії понад 2 місяці. Вогонь забрав життя 12 людей, ще 5 вважаються зниклими безвісти. Пожежі також зруйнували сотні будинків.

      На боротьбу зі стихією направили понад тисячу рятувальників. Проте, їм не вдається загасити вогонь, що швидко поширюється лісами. Через пожежі в Австралії оголосили надзвичайний стан.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Австралія Пожежа Стихійні лиха Надзвичайні ситуації
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