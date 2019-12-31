Червоне небо та рев вогню: австралійці масово втікають на узбережжя океану через лісові пожежі

В Австралії продовжують вирувати масштабні лісові пожежі. У вогні загинули вже щонайменше 12 людей, серед них троє пожежників-добровольців. Тисячі місцевих жителів і туристів рятуються, утікаючи на узбережжя океану.

Найгірша ситуація у штатах Південний Уельс та Вікторія. Австралійці скаржаться, що небо там вдень має червоне забарвлення та повсюди літає попіл. Окрім того, середня температура в +40 градусів у поєднанні з сильним вітром та блискавками викликала понад 200 нових пожеж у регіоні за останню добу. Про це інформує BBC.

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Це повинно було бути денне світло, але воно було чорним, як опівночі. Ми могли почути, як реве вогонь,

– розповів житель містечка Малакута в штаті Вікторія.

За словами комісара з питань надзвичайних ситуацій штату Вікторія Ендрю Кріспа, на узбережжі містечка Малакута зараз перебуває близько 4 тисяч людей.

Locals and tourists holding tight on the #Mallacoota wharf as the bushfire passes through the popular seaside summer holiday spot #AustraliaBurns ( from ‘travelling_aus_family’ on Instagram). pic.twitter.com/NfQxlwObxv — Siobhan Heanue (@siobhanheanue) December 31, 2019

Саме на узбережжя військово-морські кораблі Австралії зможуть доставляти продовольство та воду містам, які ізольовані через пожежі.



Масштабні лісові пожежі: люди рятуються біля води/ фото з соцмереж

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Лісові пожежі в Австралії: відео

From family down the NSW South Coast - evacuated with other holiday makes to water‘s edge at Lake Conjola. #NSWfires #AustraliaBurns pic.twitter.com/XDURLyuAGL — Calliste Weitenberg (@callirachel) December 31, 2019

Що відомо про лісові пожежі в Австралії?Лісові пожежі вирують на східному узбережжі Австралії понад 2 місяці. Вогонь забрав життя 12 людей, ще 5 вважаються зниклими безвісти. Пожежі також зруйнували сотні будинків.



На боротьбу зі стихією направили понад тисячу рятувальників. Проте, їм не вдається загасити вогонь, що швидко поширюється лісами. Через пожежі в Австралії оголосили надзвичайний стан.