Красное небо и рев огня: австралийцы массово бегут на побережье океана из-за лесных пожаров

В Австралии продолжают бушевать масштабные лесные пожары. В огне погибли уже по меньшей мере 12 человек, среди них трое пожарных-добровольцев. Тысячи местных жителей и туристов спасаются, убегая на побережье океана.

Хуже всего ситуация в штатах Южный Уэльс и Виктория. Австралийцы жалуются, что небо там днем красного цвета и повсюду летает пепел. Кроме того, средняя температура в 40 градусов в сочетании с сильным ветром и молниями вызвала более 200 новых пожаров в регионе за последние сутки. Об этом сообщает BBC.

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Это должен был быть дневной свет, но он был черным, как в полночь. Мы могли услышать, как ревет огонь,

– рассказал житель города Малакут в штате Виктория.

По словам комиссара по вопросам чрезвычайных ситуаций штата Виктория Эндрю Криспа, на побережье городка Малакут сейчас находится около 4 тысяч человек.

Locals and tourists holding tight on the #Mallacoota wharf as the bushfire passes through the popular seaside summer holiday spot #AustraliaBurns ( from ‘travelling_aus_family’ on Instagram). pic.twitter.com/NfQxlwObxv — Siobhan Heanue (@siobhanheanue) December 31, 2019

Именно на побережье военно-морские корабли Австралии смогут доставлять продовольствие и воду городам, изолированным из-за пожаров.



Масштабные лесные пожары: люди спасаются около воды / фото из соцсетей

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Лесные пожары в Австралии: видео

From family down the NSW South Coast - evacuated with other holiday makes to water‘s edge at Lake Conjola. #NSWfires #AustraliaBurns pic.twitter.com/XDURLyuAGL — Calliste Weitenberg (@callirachel) December 31, 2019

Что известно о лесных пожарах в Австралии?Лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии более 2 месяцев. Огонь унес жизни 12 человек, еще 5 считаются пропавшими без вести. Пожары также разрушили сотни домов.



На борьбу со стихией направили более тысячи спасателей. Однако, им не удается потушить огонь, который быстро распространяется лесами. Из-за пожаров в Австралии объявили чрезвычайное положение.