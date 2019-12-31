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      Красное небо и рев огня: австралийцы массово бегут на побережье океана из-за лесных пожаров

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      Еще более 200 пожаров возникли в Австралии / фото из соцсетей

      В Австралии продолжают бушевать масштабные лесные пожары. В огне погибли уже по меньшей мере 12 человек, среди них трое пожарных-добровольцев. Тысячи местных жителей и туристов спасаются, убегая на побережье океана.

      Хуже всего ситуация в штатах Южный Уэльс и Виктория. Австралийцы жалуются, что небо там днем красного цвета и повсюду летает пепел. Кроме того, средняя температура в 40 градусов в сочетании с сильным ветром и молниями вызвала более 200 новых пожаров в регионе за последние сутки. Об этом сообщает BBC.

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      Это должен был быть дневной свет, но он был черным, как в полночь. Мы могли услышать, как ревет огонь,
      – рассказал житель города Малакут в штате Виктория.

      По словам комиссара по вопросам чрезвычайных ситуаций штата Виктория Эндрю Криспа, на побережье городка Малакут сейчас находится около 4 тысяч человек.

      Именно на побережье военно-морские корабли Австралии смогут доставлять продовольствие и воду городам, изолированным из-за пожаров.


      Масштабные лесные пожары: люди спасаются около воды / фото из соцсетей

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      Лесные пожары в Австралии: видео

      Что известно о лесных пожарах в Австралии?Лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии более 2 месяцев. Огонь унес жизни 12 человек, еще 5 считаются пропавшими без вести. Пожары также разрушили сотни домов.

      На борьбу со стихией направили более тысячи спасателей. Однако, им не удается потушить огонь, который быстро распространяется лесами. Из-за пожаров в Австралии объявили чрезвычайное положение.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Пожар Австралия
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