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      В Австралії не вщухають лісові пожежі: вогонь майже знищив містечко під Сіднеєм

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      В Австралії не вщухають лісові пожежі / www.voanews.com

      В Австралії вирують лісові пожежі. Стихія накрила країну ще у вересні, а тепер вогонь охопив вже три штати. Найбільше від полум'я страждає штат Новий Південний Уельс. Там оголосили надзвичайний стан.

      Неподалік Сіднея вогонь винищив понад мільйон гектарів землі. Пожежі майже нічого не лишили від містечка Балморал за 100 кілометрів від Сіднея, пише BBC

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      Там мешкало приблизно 400 тисяч людей. По всій країні у потенційно небезпечних зонах людей масово евакуюють.

      Карта епіцінтрів пожеж в Австралії
      Карта епіцентрів пожеж в Австралії

      Та дев'ятеро людей все ж стали жертвами вогню. Зруйновані від стихії будинки рахують сотнями. Допомагає гасити пожежу найбільший австралійський пожежний літак. Boeing 737 вміщує 15 тисяч літрів води.


      Пожежу гасить Boeing 737

      Станом на ніч, 22 грудня, у Новому Південному Уельсі горіло 98 пожеж.

      Дивіться відео: Як пожежі виглядають з висоти

      Що відомо про лісові пожежі в Австралії?Лісові пожежі вирують на східному узбережжі Австралії понад 2 місяці. Вогонь забрав життя 9 людей, ще 7 вважаються зниклими безвісти. Пожежі також зруйнували сотні будинків.

      На боротьбу зі стихією направили понад тисячу рятувальників. Проте, їм не вдається загасити вогонь, що швидко поширюється лісами. Через пожежі в Австралії оголосили надзвичайний стан.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Пожежа Австралія Жертви
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