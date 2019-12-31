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      Сідней із салютами зустрів 2020 рік: святкові фото та відео

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      Сідней у святковому салюті / Getty images

      В Австралії вже зустріли Новий Рік. Святкування розпочалися о 14:30 за Києвом на острові Норфолк, а о 15:00 2020 рік зустріли на решті території країни.

      Щороку у найбільшому місті Австралії – Сіднеї – Новий рік зустрічають грандіозним шоу феєрверків. Щоправда, свято цього разу для австралійців має гіркий присмак. Річ у тім, що в країні далі вирують масштабні лісові пожежі, багато людей залишились без даху на головою.

      Дивіться також: Нова Зеландія вже зустріла Новий рік: яскраві фото

      Саме тому у країні були заклики не запускати салют в ніч з 31 грудня на 1 січня. Про це пише BBC.


      Традиційне шоу феєрверків у Сіднеї/фото Getty images


      В Австралії зустріли Новий рік/ фото Getty images


      2020-ий рік у Сіднеї/ фото Getty images


      Традиційне шоу феєрверків у Сіднеї/фото Getty images

      Однак лорд-мер Сіднея Кловер Мур вирішила все-таки дозволити запуск феєрверків напередодні Нового року.

      Австралія зустрічає Новий рік: відео

      Вона заявила, що це велике свято і воно має "дати людям надію в жахливий час". Мур наголосила: підготовка до відкриття нового десятиліття почалася 15 місяців тому.

      Багато людей вже прилетіли та сплатили за готелі, ресторани, подорожуючи зі всього світу, щоб бути тут у переддень Нового року. Це приносить 91 мільйон доларів економіці штату Новий Південний Уельс, що розвиває нашу туристичну індустрію, створює робочі місця та підтримує безліч малих підприємств,
      – сказала вона.

      До слова, саме цей штат сильно страждає від лісових пожеж.

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      Що відомо про лісові пожежі в Австралії?Лісові пожежі вирують на східному узбережжі Австралії понад 2 місяці. Вогонь забрав життя 12 людей, ще 5 вважаються зниклими безвісти. Пожежі також зруйнували сотні будинків.

      На боротьбу зі стихією направили понад тисячу рятувальників. Проте, їм не вдається загасити вогонь, що швидко поширюється лісами. Через пожежі в Австралії оголосили надзвичайний стан.

      Рецепт олів'є: як приготувати класичний святковий салат
      сьогодні
      13438
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Австралія Новорічні свята
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