Сідней із салютами зустрів 2020 рік: святкові фото та відео

В Австралії вже зустріли Новий Рік. Святкування розпочалися о 14:30 за Києвом на острові Норфолк, а о 15:00 2020 рік зустріли на решті території країни.

Щороку у найбільшому місті Австралії – Сіднеї – Новий рік зустрічають грандіозним шоу феєрверків. Щоправда, свято цього разу для австралійців має гіркий присмак. Річ у тім, що в країні далі вирують масштабні лісові пожежі, багато людей залишились без даху на головою.

Дивіться також: Нова Зеландія вже зустріла Новий рік: яскраві фото

Саме тому у країні були заклики не запускати салют в ніч з 31 грудня на 1 січня. Про це пише BBC.



Традиційне шоу феєрверків у Сіднеї/фото Getty images



В Австралії зустріли Новий рік/ фото Getty images



2020-ий рік у Сіднеї/ фото Getty images



Традиційне шоу феєрверків у Сіднеї/фото Getty images

Однак лорд-мер Сіднея Кловер Мур вирішила все-таки дозволити запуск феєрверків напередодні Нового року.

Австралія зустрічає Новий рік: відео

Relive this year’s breathtaking Sydney New Year's Eve fireworks display – see the highlights ?! #SydNYE pic.twitter.com/QDBONlwxOo — City of Sydney (@cityofsydney) December 31, 2019

3...2...1... HAPPY NEW YEAR



Australia welcomed the new year with an impressive #NYE2020 display at the Sydney Harbour pic.twitter.com/QsIdgFlvPT — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) December 31, 2019

Вона заявила, що це велике свято і воно має "дати людям надію в жахливий час". Мур наголосила: підготовка до відкриття нового десятиліття почалася 15 місяців тому.

Багато людей вже прилетіли та сплатили за готелі, ресторани, подорожуючи зі всього світу, щоб бути тут у переддень Нового року. Це приносить 91 мільйон доларів економіці штату Новий Південний Уельс, що розвиває нашу туристичну індустрію, створює робочі місця та підтримує безліч малих підприємств,

– сказала вона.

До слова, саме цей штат сильно страждає від лісових пожеж.

Актуально: Червоне небо та рев вогню: австралійці масово втікають на узбережжя океану через лісові пожежі

Що відомо про лісові пожежі в Австралії?Лісові пожежі вирують на східному узбережжі Австралії понад 2 місяці. Вогонь забрав життя 12 людей, ще 5 вважаються зниклими безвісти. Пожежі також зруйнували сотні будинків.



На боротьбу зі стихією направили понад тисячу рятувальників. Проте, їм не вдається загасити вогонь, що швидко поширюється лісами. Через пожежі в Австралії оголосили надзвичайний стан.