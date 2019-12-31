Сидней с салютами встретил 2020 год: праздничные фото и видео

В Австралии уже встретили Новый Год. Празднования начались в 14:30 по Киеву на острове Норфолк, а в 15:00 2020 год встретили на остальной территории страны.

Ежегодно в крупнейшем городе Австралии – Сиднее – Новый год встречают грандиозным шоу фейерверков. Правда, праздник этот раз для австралийцев имеет горький привкус. Дело в том, что в стране дальше бушуют масштабные лесные пожары, много людей остались без крыши на головой.

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Именно поэтому в стране были призывы не запускать салют в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом пишет BBC.



Традиционное шоу фейерверков в Сиднее/фото Getty images



В Австралии встретили Новый год/ фото Getty images



2020-й год в Сиднее/ фото Getty images



Традиционное шоу фейерверков в Сиднее/фото Getty images

Однако лорд-мэр Сиднея Кловер Мур решила все-таки разрешить запуск фейерверков в канун Нового года.

Австралия встречает Новый год: видео

Relive this year’s breathtaking Sydney New Year's Eve fireworks display – see the highlights ?! #SydNYE pic.twitter.com/QDBONlwxOo — City of Sydney (@cityofsydney) December 31, 2019

3...2...1... HAPPY NEW YEAR



Australia welcomed the new year with an impressive #NYE2020 display at the Sydney Harbour pic.twitter.com/QsIdgFlvPT — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) December 31, 2019

Она заявила, что это большой праздник, и он должен "дать людям надежду в ужасное время". Мур подчеркнула: подготовка к открытию нового десятилетия началась 15 месяцев назад.

Много людей уже прилетели и заплатили за отели, рестораны, путешествуя со всего мира, чтобы быть здесь в канун Нового года. Это приносит 91 миллион долларов экономике штата Новый Южный Уэльс, что развивает нашу туристическую индустрию, создает рабочие места и поддерживает множество малых предприятий,

– сказала она.

К слову, именно этот штат сильно страдает от лесных пожаров.

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Что известно о лесных пожарах в Австралии?

Лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии более 2 месяцев. Огонь унес жизни 12 человек, еще 5 считаются пропавшими без вести. Пожары также разрушили сотни домов.



На борьбу со стихией направили более тысячи спасателей. Тем не менее, им не удается потушить огонь, быстро распространяющийся по лесам. Из-за пожаров в Австралии объявили чрезвычайное положение.