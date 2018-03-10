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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как молодой миллионер Михаил Терещенко потерял все и начал бизнес с нуля

Сделано в Украине 16:59, 10 марта 485 Читати новину українською

Михаил Терещенко – украинский дипломат и один из самых богатых европейцев XX века. Его деды прославили фамилия Терещенко на всю Европу. Бывшие торговцы из Глухова стали сахарными королями Российской империи. На их средства строили университеты, больницы, церкви, и именно благодаря их стараниям украинские музеи пополнялись ценными полотнами со всего мира.

Михаил Терещенко принадлежал к четвертому поколению. У его отца Ивана врачи обнаружили туберкулез, и рекомендовали сменить украинский климат на солнечный Лазурный берег.

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Перебравшись на юг Франции, украинцы ошеломили своими доходами даже соседей-богачей, поселившись на роскошной вилле "Марипоза". Их сын получает образование в Киеве, Москве, Лейпциге и владеет тринадцатью языками, а совершеннолетие празднует в казино "Монте-Карло".

Вілла у Франції
Вилла во Франции

После смерти дяди Александра в 1911 году, 25-летний интеллектуал становится наследником гигантской империи Терещенко. Уже через год молодой миллионер покупает себе 127-метровую яхту "Иоланта" – самую длинную в мире, а для жены, француженки Маргарет, – в то время второй крупнейший голубой алмаз в мире. Он и войдет в историю именно как бриллиант Терещенко. В ювелирном доме Cartier его огранят до невероятных 42 каратов, добавят еще 46 бриллиантов и объединят в невероятное колье.

Кольє Терещенків
Колье с бриллиантом Терещенко

Несмотря на немалые расходы, бизнес-империя в молодых руках процветает. Здесь пригодились контакты Михаила с европейскими предпринимателями. Следуя девизу семьи – "Стремление к общественной пользе", он выделяет средства на строительство нескольких медицинских учреждений и финансирует Красный Крест.

После февральской революции 1917 года 31-летнего Терещенко приглашают во Временное правительство на должность министра финансов, а впоследствии – иностранных дел. Политическая карьера продолжалась только до октября. После прихода к власти большевиков, Михаила бросили за решетку Петропавловской крепости, пока жена не принесла 100 тысяч рублей, а по другой версии – тот самый бриллиант Терещенко. Все сахарные заводы, имения и имущество семьи национализировали и передали Российскому торгово-промышленному банку.

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Михаилу придется продать и виллу в Каннах, и яхту, но его репутация умелого дипломата и финансиста позволила начать бизнес с нуля. Он стал совладельцем нескольких финансовых компаний, а также совместно с принцем Монако владел сахарной плантацией на острове Мадагаскар.

Большевистский режим заставит эмигрировать и других членов семьи. Дядя Михаила Федор, который ранее с Игорем Сикорским разрабатывал первые самолеты, эмигрировал во Францию: давал фортепианные концерты и писал книги по астрологии. Сейчас потомки глуховских сахарных королей живут во Франции, США и Швейцарии.

Теги: История Деньги Бизнес Сделано в Украине
Источник: 24 Канал
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