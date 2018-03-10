Як молодий мільйонер Михайло Терещенко втратив все і почав бізнес з нуля

Михайло Терещенко – український дипломат та один із найзаможніших європейців XX століття. Його діди прославили прізвище Терещенків на всю Європу. Колишні торговці з Глухова стали цукровими королями Російської імперії. Їхнім коштом зводили університети, лікарні, церкви, і саме завдяки їхнім старанням українські музеї наповнювалися цінними полотнами зі всього світу.

Михайло Терещенко належав до четвертого покоління. У його батька Івана лікарі виявили туберкульоз, тож рекомендували змінити український клімат на сонячний Лазуровий берег.

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Перебравшись на Південь Франції, українці приголомшили своїми статками навіть сусідів-багатіїв, поселившись на розкішній віллі "Маріпоза". Їхній син здобуває освіту в Києві, Москві, Ляйпцигу та володіє тринадцятьма мовами, а повноліття святкує у казино "Монте-Карло".



Вілла у Франції

Після смерті дядька Олександра у 1911 році, 25-річний інтелектуал стає спадкоємцем гігантської імперії Терещенків. Уже за рік молодий мільйонер купує собі 127-метрову яхту "Іоланту" – найдовшу у світі, а для дружини, француженки Маргарет, – на той час другий найбільший блакитний алмаз у світі. Він і увійде він в історію саме як діамант Терещенка. У ювелірному домі Cartier його огранять до неймовірних 42 каратів, додадуть ще 46 діамантів та поєднають у неймовірне кольє.



Кольє з діамантом Терещенка

Попри чималі витрати, бізнес-імперія в молодих руках процвітає. Тут стають у пригоді контакти Михайла з європейськими підприємцями. Слідуючи девізу родини – "Прагнення до суспільної користі", він виділяє кошти на зведення кількох медичних закладів та фінансує Червоний Хрест.

Після лютневої революції 1917 року 31-річного Терещенка запрошують до Тимчасового уряду на посаду Міністра фінансів, а згодом – закордонних справ. Політична кар’єра тривала тільки до жовтня. Після приходу до влади більшовиків, Михайла кинули за ґрати Петропавлівської фортеці, доки дружина не принесла 100 тисяч рублів, а за іншою версією – той самий діамант Терещенка. Усі цукроварні, маєтки та майно родини націоналізували та передали до Російського торговельно-промислового банку.

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Михайлові доведеться продати і віллу в Каннах, і яхту, але його репутація вмілого дипломата і фінансиста дозволила поставити бізнес з нуля. Він став співвласником кількох фінансових компаній, і навіть спільно з принцом Монако володів цукровою плантацією на острові Мадагаскар.

Більшовицький режим змусить емігрувати й інших членів родини. Дядько Михайла Федір, який раніше з Ігорем Сікорським розробляв перші літаки, емігрував до Франції: давав фортепіанні концерти та писав книги з астрології. Зараз нащадки глухівських цукрових королів мешкають у Франції, США та Швейцарії.