Как галицкое масло стало эталоном качества в Западной Европе

Представьте себе городок Стрый Львовской области в 1904 году. Принадлежит он Австро-Венгерской империи и рассчитывать украинцы могут разве что на собственные силы – держат коров, ведут хозяйство – так и семью можно прокормить, и на рынке будет что продать.

Вряд ли кто-то тогда мог представить, что маслом из Западной Украины вскоре будут мазать свои свежеиспеченные булочки состоятельные аристократы по всей Европе, а крестьяне благодаря этому получат стабильный источник дохода. Ситуацию изменит обычный кооператив.

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Священнику Остапу Нижанкивскому было мучительно смотреть на нищету, в которых жили украинцы. Взяв за основу опыт чешских и датских кооперативов, решил и среди своей паствы открыть молочарню. Поскольку помещения не было, воспользовались местным домом "Просвита". Схема проста – крестьяне получают место сбыта своего молока по рыночной цене, а кооператив взамен продает произведенную из него молочную продукцию.

О деревянных маслобойках речь даже не шла, ведь это нерационально. Зато в село привезли современный сепаратор из Копенгагена. Устройство было настоящей диковинкой для крестьян – шумело и гремело так, что ходили слухи, мол, внутри живет нечистая сила, и у всех, кто им пользуется, коровы потеряют молоко. Но первые прибыли полностью развеяли предрассудки.

Основатель кооператива "Маслосоюз" Остап Нижанкивский



За 10 лет таких молочных производств уже было около сотни, причем география разрослась по всей Галичине. Темпы производства тоже росли: если в начале один молокозавод производил в среднем 2 килограмма масла в день, то с годами – 10 килограмм.

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Первая мировая заставит кооператив нажать на паузу – люди только и выживали благодаря своей скоту. Даже после ее завершения поставить на ноги некогда успешный союз было тоже непросто – вернулись к работе только в 1924 году. Новому директору кооператива Андрею Палию приходилось развозить масло по своим клиентам в обычной сумке. И настойчивость приносит первые результаты и уже в следующем году объемы производства растут в 4 раза. Если раньше масло развозили телегами, то в 1927 году покупают первый грузовой автомобиль. В период расцвета их будет аж 19.

В начале 1930 годов "Маслосоюз" ежегодно продавал 3 миллиона килограммов масла. На этикетках был к тому времени уже узнаваемый логотип с четырехлистным клевером. Для своих молочных производств закупают новое оборудование из Европы, в городах открываются фирменные магазины, где можно было приобрести масло, сыр и сметану, более того, там даже можно было поесть бутерброды с сыром или медом. Эти же товары экспортируют в Германию, Англию, Голландию, Данию, Италию, Францию и еще десяток других стран.



Логотип "Маслосоюза"

Такой успех заключался в высоких стандартах качества. Поскольку польские власти не были в восторге от такой активности украинцев, поэтому тщательно контролировали санитарные нормы. Работать в таких условиях было сложно. Не то что молочарни, но и конюшни со скотом были в образцовой чистоте, что в итоге и повлияло на качество украинских продуктов. "Маслосоюз" пошел дальше и принял на работу ветеринаров, которые ездили по хозяйствам и следили за здоровьем коров и давали рекомендации, как повысить надои молока.

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В конце 1930 годов в "Маслосоюзе" насчитывали 500 тысяч хозяйств по всей Западной Украине. Сложно было в селе найти украинскую семью, которая бы не сдавала им молоко. Вторая мировая война вновь притормозит деятельность кооператива, но окончательную точку поставит советская власть – такое количество независимых хозяйств явно не вписывалась в идеологию коммунизма. Руководители "Маслосоюза" вынуждены были эмигрировать на Запад.