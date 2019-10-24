Как можно обмануть полиграф: объяснение нардепа из "Голоса"

В "Слуге народа" назрел очередной скандал. Отдельных нардепов начали обвинять во взятках, и чтобы отбелить свою репутацию, некоторые "слуги народа" согласились пройти проверку на полиграфе. Но можно ли считать ее 100% гарантией того, что они же не принимали денежные вознаграждения? Нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова убеждена, что полиграф можно легко обмануть.

В прямом эфире программы "Политанатомия" на 24 канале она отметила, что правдивость и точность результата зависит от многих факторов.

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Нардеп подчеркнула, что для того, чтобы полиграфолог качественно провел исследование, он должен минимум 2 – 3 часа провести с человеком еще до того времени, как начать задавать вопросы.

Он должен понять, каким образом задавать вопросы. Кроме того, надо понимать, что вопрос к бывшим правоохранителям и к экс-прокурорам должны быть совершенно разные,

– сказала Александра Устинова.

Она пояснила, что в случае, когда, например, на полиграфе проверяют врача, то он скажет, что он не брал взятку и это будет правда. Потому что он искренне убежден, что деньги, которые он получает, это вознаграждение или благодарность, а не взятка. И в этой ситуациях он не соврет, хотя для других людей – это будет ложь. По ее мнению, эти 2 – 3 часа нужны для того, чтобы понять психологию человека и, возможно, изменить формулировку вопросов.

Почему "слуги народа" проходят полиграф?

На заседании финансового комитета Верховной Рады нардепы от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. За уничтожение схемы выступили только 5 членов финансового комитета от "Слуги народа". Однако 11 "слуг народа" отказались голосовать. И за это они якобы могли получить взятки по 30 тысяч долларов каждый. Чтобы опровергнуть обвинения, они решили пройти полиграф.