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      Як можна обдурити поліграф: пояснення нардепки від "Голосу"

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      Нардепка від фракції "Голос" Олександра Устінова
      Нардепка від фракції "Голос" Олександра Устінова / censor.net.ua

      У "Слузі народу" назрів черговий скандал. Окремих нардепів почали звинувачувати у хабарях, і аби відбілити свою репутацію, деякі "слуги народу" погодилися пройти перевірку на поліграфі. Але чи можна вважати її 100% гарантією того, що вони таки не брали грошові винагороди? Нардепка від фракції "Голос" Олександра Устінова переконана, що поліграф можна легко обдурити.

      У прямому ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі вона наголосила, що правдивість і точність результату залежить від багатьох чинників. 

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      Нардепка підкреслила, що для того, аби поліграфолог якісно провів дослідження, він повинен мінімум 2 – 3 години провести з людиною ще до того часу, як почати ставити питання. 

      Він повинен зрозуміти, яким чином ставити питання. Крім того, треба розуміти, що питання до колишніх міліціянтів і до експрокурорів мають бути абсолютно різні,
      – сказала Олександра Устінова.

      Вона пояснила, що у випадку, коли, наприклад, на поліграфі перевіряють лікаря, то він скаже, що він не брав хабар і це буде правда. Бо він щиро переконаний, що гроші, які він отримує, це винагорода чи подяка, а не хабар. І у цій ситуаціях він не збреше, хоча для інших людей – це буде брехня. На її думку, ці 2 – 3 години потрібні для того, аби зрозуміти психологію людини та, можливо, змінити формулювання питань. 

      Чому "слуги народу" проходять поліграф?На засіданні фінансового комітету Верховної Ради нардепи від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. За знищення схеми виступили лише 5 членів фінансового комітету від "Слуги народу". Однак 11 "слуг народу" відмовилися голосувати за знищення схеми. І за це вони нібито могли отримати хабарі по 30 тисяч доларів кожен. Аби спростувати звинувачення, вони вирішили пройти поліграф.

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Хабар Гроші дослідження
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