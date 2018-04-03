Как найти выход из евробляхового кризиса

Власть запрещает украинцам покупать доступные авто, обязывает дорого платить за растаможку, поэтому сотни тысяч, а то и миллионы украинцев ездят на авто с иностранной регистрацией. Устраивают масштабные акции протеста по всей стране, однако правительство игнорирует проблему.

Скопление евроблях поражает в приграничных районах. В городе Яворов польских номеров больше, чем украинских. Евробляхи рядом с каждым домом, на всех стоянках и едут одна за другой, из 50 машин каждый второй на иностранных номерах.

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Авто в ЕС значительно дешевле, чем в Украине. Например, если в Польше оно стоит 1000 долларов, в Украине придется выложить в 4 раза больше.

Кроме того украинцам запрещено растаможивать старые авто из-за рубежа. Действует экостандарт евро-5: машины, выпущенные до 2010 года, растаможке не подлежат. Если стандарт евро-5 отменят, машины доступными не станут из-за дорогой растаможки.

Если взять машину, которая стоит 3 тысячи евро, например, в Польше или Германии, то растаможка обойдется 4129 евро, из которых акциз составит 2641 евро,

– отметила народный депутат Украины Татьяна Острикова.

Чтобы растаможить машину украинец должен заплатить:

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Ввозную пошлину. В этом году ставка – 7, 3% для подержанных машин. Она снижается ежегодно. И по соглашению с ЕС должна быть равна 0 до 2026 года.

Второй платеж – еще один налог-акциз, сумма которого зависит от типа двигателя. В 2016 году парламент снизил акцизы для авто стандарта Евро-5, но временно. Льготные налоги действуют до конца 2018 года.

Третий платеж – это НДС 20% от суммы: цена авто, пошлина и акциз. Власти установили дорогую растаможку для населения. Но для собственного бизнеса, конечно, дешевле.

Например, пошлина на импорт какао-бобов для шоколадной индустрии равна нулю. К тому же украинское законодательство разделило автовладельцев на два лагеря: на тех, кто растаможивает авто и тех, кто ездит на иностранной регистрации. Так, Ассоциация автомобилистов Украины возмущается, что водители евроблях налогов не платят, а в случае ДТП их не найти.

В полиции должна быть возможность быстро найти человека, который совершил ДТП и скрылся, и налоги в соответствии должны уплачиваться в нашей стране,

– резюмировал член правления Союза Автомобилистов Украины Петр Козак.

Искать компромисс и решить проблему – правительство Украины так и не взялось. Варианты преодоления Евробляхового кризиса теперь ищет таможенный комитет в парламенте. Председатель Нина Южанина предлагает воспользоваться опытом Молдовы. Разрешить растаможить авто, которые были ввезены в Украину до 1 января 2018 года в зависимости от возраста. И предоставить скидку на акциз минус 70%. Против такого сценария и Объединение владельцев машин на еврономерах.

Все автомобилисты за или против евроблях, имеют общее требование – изменить акциз для ввоза подержанных авто. Такую позицию поддерживает и Объединение Самопомич. Как преодолеть евробляховый кризис – парламентарии и общественность будут обсуждать снова 4 апреля.

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