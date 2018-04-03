Як знайти вихід з євробляхової кризи

Влада забороняє українцям купувати доступні авто, зобов’язує дорого платити за розмитнення, тож сотні тисяч, а то й мільйони українців їздять на авто з іноземною реєстрацією. Влаштовують масштабні акції протесту по всій країні, однак уряд ігнорує проблему.

Скупчення євроблях вражає у прикордонних районах. У місті Яворові польських номерів більше, ніж українських. Євробляхи поруч з кожним будинком, на усіх стоянках і їдуть одна за одною, з 50 машин кожна друга на іноземних номерах.

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Авто в ЄС значно дешевші, ніж в Україні. Наприклад, якщо в Польщі воно коштує 1000 доларів, в Україні доведеться викласти в 4 рази більше.

Крім того українцям заборонено розмитнювати старі авто з закордону. Діє екостандарт євро-5: машини, які випущені до 2010 року, розмитненню не підлягають. Якщо стандарт євро-5 скасують, машини доступними не стануть через дороге розмитнення.

Якщо взяти машину, яка коштує 3 тисячі євро, наприклад, в Польщі чи Німеччині, то розмитнення обійдеться 4 129 євро, з яких акциз становитиме 2641 євро,

– наголосила народний депутат України Тетяна Острікова.

Щоб розмитнити машину українець має заплатити:

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Ввізне мито. У 2018 році ставка – 7, 3% для вживаних машин. Вона знижується щороку, і за угодою з ЄС має дорівнювати 0 до 2026 року.

Другий платіж – ще один податок-акциз, сума якого залежить від типу двигуна. У 2016 році парламент знизив акцизи для авто стандарту Євро-5, але тимчасово. Пільгові податки діють до кінця 2018 року.

Третій платіж – це ПДВ 20% від суми: ціна авто, мито та акциз. Влада встановила дороге розмитнення для населення. Але для власного бізнесу, звісно, дешевше.

Наприклад, мито на імпорт какао-бобів для шоколадної індустрії дорівнює нулю. До того ж українське законодавство поділило автовласників на два табори: на тих, хто розмитнює авто та тих, хто їздить на іноземній реєстрації. Так, Асоціація автомобілістів України обурюється, що водії євроблях податків не платять, а в разі ДТП їх не знайти.

У поліції повинна бути можливість швидко знайти людину, яка скоїла ДТП та сховалася, і податки відповідно повинні сплачуватися в нашій країні,

– резюмував член правління Спілки Автомобілістів України Петро Козак.

Шукати компроміс та вирішити проблему – уряд України так і не взявся. Варіанти подолання Євробляхової кризи тепер шукає митний комітет в парламенті. Голова Ніна Южаніна пропонує скористатися досвідом Молдови. Дозволити розмитнити авто, які були ввезені в Україну до 1 січня 2018 року не залежно від віку. Та надати знижку на акциз мінус 70%. Проти такого сценарію і Об’єднання власників машин на єврономерах.

Усі автомобілісти за чи проти євроблях, мають спільну вимогу змінити акциз для ввезення вживаних авто – таку позицію підтримує і Об’єднання Самопоміч. Як подолати євробляхову кризу – парламентарі та громадськість обговорюватимуть знову 4 квітня.

Детальніше про євробляхову кризу – дивіться у програмі.