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      Как нардепов будут привлекать к ответственности после снятия неприкосновенности

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      С 1 января народные депутаты останутся без иммунитета – это означает, что правоохранительные органы должны были бы получить все возможности беспрепятственно арестовывать нардепа, если на то есть основания. Но парламент решил иначе.

      Полтора месяца назад генпрокурор просил разрешить привлечь Ярослава Дубневича к уголовной ответственности.

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      Голосов тогда едва хватило, а все потому, что народного избранника до сих пор могут арестовывать только с согласия большинства его коллег.

      Что такое депутатская неприкосновенность?
      Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это парламента. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований.

      Так, в прошлом созыве генпрокурор 13 раз обращался к парламенту с представлениями на депутатов. Однако, согласие давали только тогда, когда была политическая воля.

      Впрочем с 1 января все нардепы станут прикосновенными, однако в законодательстве так и остался обязанность генпрокурора просить разрешения Рады на их арест. Поэтому это решили исправить.

      Если сейчас регламентный комитет имел свою роль и вопросы должны были рассматриваться на пленарном заседании, то сейчас фактически мы позволяем правоохранительным органам полностью перенять эту работу,
      – объяснила народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко

      То есть для ареста будет достаточно только подписи генпрокурора. Но в то же время только он сможет открывать уголовное дело против нардепа. Когда сейчас это может сделать любой правоохранительный орган.

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      Это не снятие неприкосновенности, а еще большая защита для депутатов, учитывая то, что генеральный прокурор – это всегда ставленник коалиции, то есть большинства в Раде, тем более сейчас. То это человек, который будет защищать всех своих и расправляться со всеми неугодными,
      – сказала народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.

      В то же время это будет затягивать проведение следственных действий, считают эксперты. Ведь если народный депутат вдруг собьет человека или его поймают на получении взятки, правоохранители не смогут открыть уголовное дело, а сначала просить разрешения генпрокурора

      Это сможет занять несколько дней и за это время нельзя будет проводить адекватно следственные действия, нельзя будет задержать этого нардепа, ничего нельзя будет сделать. Это ставит в зависимость от одного человека в принципе вообще расследование дела,
      – отметила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

      Сейчас законопроект прорабатывается в комитете ко второму чтению. И убирать абсолютную власть генпрокурора пока не собираются. В то же время в документе прописывают индемнитет для нардепов. Это такая привилегия депутата, его право на свободу мысли, который означает, что народного избранника не будут преследовать за его политическую позицию.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Верховная Рада ГПУ Снятие неприкосновенности
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