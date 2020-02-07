Как не стать жертвой мошенников в интернете: 5 распространенных схем аферистов

Аферисты в сети появились тогда, когда люди начали пользоваться всемирной паутиной. В лапы мошенников попадают не только новички, но и опытные пользователи интернета. Как распознать злоумышленников и что делать, если вы стали жертвой мошенничества в интернете – читайте в статье 24 канала.

Преступники, которые обманывают людей через интернет ничем не отличаются от обычных мошенников. В случае задержания таких лиц, правоохранители инкриминируют им статью 190 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом посредством введения в заблуждение или злоупотребление доверием другого человека. Наказывается штрафом, общественными работами, исправительными работами или ограничением свободы на срок до трех лет.

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Но этот вид мошенничества отличается тем, что:

контакт между потерпевшим и правонарушителем происходит через интернет

жертва не видит и почти никогда не знает злоумышленника лично

передача денег или имущества происходит дистанционно

Расследованием таких правонарушений занимается специальный отдел правоохранительных органов – киберполиция.

Виды мошенничества в интернете: 5 распространенных схем

На самом деле схем обмана доверчивых пользователей интернета много, но мы рассмотрим самые распространенные из них. Чем больше вы будете знать об интернет-мошенничестве, тем лучше, ведь вас в таком случае будет трудно обмануть.

Фишинг

Он считается старейшим видом мошенничества в интернете. Его цель – получение логина и пароля пользователя с целью последующего использования его личных данных, платежных, например.

Примеры фишинга в интернете:

рассылка электронной почты, похожего на адрес известного бренда с просьбой авторизоваться на стороннем ресурсе

использование сайтов, почти идентичных популярным интернет-магазинам, финансовым организациям и соцсетям

поздравлениями о выигрыше в розыгрышах, в которых вы не участвовали.

Мошенничество с банковскими картами

Это может произойти с каждым, кто сообщил третьим лицам свои платежные данные – номер карты, срок действия и CVV-код или потерял свою банковскую карту и не заблокировал ее. В таком случае мошенник может пользоваться деньгами другого человека и даже оформить на нее кредит.

Злоумышленник может легко сделать фейковый сайт финансовой организации с похожими данными и попытаться заманить в свою ловушку невнимательных пользователей, которые будут оставлять личные и платежные данные.

Фейковая страница Приватбанка / скриншот

И хоть в банках существует проверка данных при оформлении кредита в интернете, пользователям все равно стоит быть внимательными.

Фиктивные интернет-магазины

Такие интернет-магазины от настоящих отличить почти невозможно. У них есть почти все:

предложения сотен и даже десятков тысяч товаров – по факту, их нет

контактная информация – телефоны будут работать, пока о мошеннике не станут появляться негативные отзывы

Но самое главное – привлекательные цены (ниже рыночных, но не настолько, чтобы пользователь заподозрил неладное).

Схема такая – мошенник связывается с пользователем от имени представителя магазина и просит перевести часть или всю сумму оплаты за желаемый товар. После получения денег мошенник оставит жертву без товара.

Сайт мошенников, которые предлагают пополнять мобильный без процентов / скриншот

Также воры используют социальные сети. Создаются фейковые страницы с продажей товаров в Instagram или Facebook. Человек выбирает понравившуюся вещь на странице продавца и отправляет за нее деньги на банковскую карту в надежде вскоре получить оплаченный товар. Но ничего не получает.

Страница мошенников, которая имитирует страницу Приватбанка / скриншот

Предложения помощи в погашении долга

Мошенничество направлено на пользователей, оформивших быстрый кредит онлайн или банковский займ и желающих выгоднее от него избавиться.

Но на самом деле – такие "помощники" чаще являются мошенниками, которые нашли данные о клиенте. Их главная цель – убедить такого заемщика, что они смогут избавить его от кредита. И как только это удастся, они попросят аванс, после получения которого, изменят контактные данные.

Предложения быстрого заработка

Хотя все знают, что бесплатный сыр только в мышеловке, однако от предложения быстрого заработка трудно отказаться. Ярко рассказывает о таком виде мошенничества анекдот:

Хочешь научу тебя как зарабатывать деньги в интернете? Да. Скинь мне пару сотен гривен и я тебе расскажу. Вот так и зарабатывают.

И, казалось бы, каждый понимает – вероятность, что такое предложение будет правдой – минимальная, но находятся те, кто стал жертвой. Поэтому не доверяйте предложениям, обещающим сказочные богатства.

Три совета как не стать жертвой мошенников в интернете

1. Не предоставлять личные данные на незнакомых сайтах. Паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль в интернете предоставлять только в случае 100% уверенности, что находитесь на официальных сайтах.

2. Не делать больших предоплат при покупке в интернет-магазине. Лучше использовать способ покупки – наложенный платеж. Тогда можно получить товар, осмотреть его и после этого оплатить.

3. Не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей. Люди или сервисы, предлагающие быстрый заработок или помощь в решении кредитных трудностей часто оказываются мошенниками.

Что делать, если вы стали жертвой интернет-мошенников

Первое, что нужно сделать – обратиться в полицию. Позвоните по номеру 102 или отправляйтесь в ближайшее отделение банка, собрав все доказательства факту мошенничества.

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