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      Як не стати жертвою шахраїв у інтернеті: 5 поширених схем аферистів

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      Як захиститись від інтернет-шахрайства? / 24 канал

      Аферисти в мережі з’явились тоді, коли люди почали користуватися всесвітньою павутиною. У лапи шахраїв потрапляють не тільки новачки, а й досвідчені користувачі інтернету. Як розпізнати зловмисників і що робити, якщо ви стали жертвою шахрайства в інтернеті – читайте у статті 24 каналу.

      Злочинці, які дурять людей через інтернет нічим не відрізняються від звичайних шахраїв. У разі затримання таких осіб, правоохоронці інкримінують їм статтю 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном за допомогою введення в оману або зловживання довірою іншої людини. Карається штрафом, громадськими роботами, виправними роботами або обмеженням волі на строк до трьох років.

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      Але цей вид шахрайства відрізняється тим, що:

      • контакт між потерпілим і правопорушником відбувається через інтернет
      • жертва не бачить і майже ніколи не знає зловмисника особисто
      • передача грошей або майна відбувається дистанційно

      Розслідуванням таких правопорушень займається спеціальний відділ правоохоронних органів – кіберполіція.

      Види шахрайства в інтернеті: 5 поширених схем

      Насправді схем обману довірливих користувачів інтернету багато, але ми розглянемо найпоширеніші з них. Чим більше ви знатимете про інтернет-шахрайства, тим краще, адже вас у такому разі буде важко обманути.

      Фішинг

      Він вважається найстарішим видом шахрайства в інтернеті. Його ціль – отримання логіна та пароля користувача з метою подальшого використання його особистих даних – платіжних, наприклад.

      Приклади фішингу в інтернеті:

      • розсилка з електронної пошти, схожої на адресу відомого бренду з проханням авторизуватися на сторонньому ресурсі
      • використання сайтів, майже ідентичних популярним інтернет-магазинам, фінансовим організаціям і соцмережам
      • привітаннями про виграш у розіграшах, в яких ви не брали участь.

      Шахрайство з банківськими картами

      Це може статися з кожним, хто повідомив третім особам свої платіжні дані – номер картки, термін дії та CVV-код або втратив свою банківську карту і не заблокував її. В такому випадку шахрай може користуватися грошима іншої людини і навіть оформити на неї кредит.

      Зловмисник може легко зробити фейковий сайт фінансової організації зі схожими даними і спробувати заманити в свою пастку неуважних користувачів, які будуть залишати особисті та платіжні дані.

      Фейкова сторінка Приватбанку / скріншот

      І хоч у банках існує перевірка даних при оформленні кредиту в інтернеті, користувачам все одно варто бути уважними.

      Фіктивні інтернет-магазини

      Такі інтернет-магазини від справжніх відрізнити майже неможливо. У них є майже все:

      • пропозиції сотень і навіть десятків тисяч товарів – за фактом, їх немає
      • контактна інформація – телефони будуть працювати, поки про шахрая не стануть з’являтися негативні відгуки

      Але найголовніше – привабливі ціни (нижче ринкових, але не настільки, щоб користувач запідозрив недобре).

      Схема така – шахрай зв’язується з користувачем від імені представника магазину і просить перевести частину або всю суму оплати за бажаний товар. Після отримання грошей шахрай залишить жертву без товару.

      Сайт шахраїв, які пропонують поповнювати мобільний без відсотків / скріншот

      Також злодії використовують соціальні мережі. Створюються фейкові сторінки з продажем товарів в Instagram або Facebook. Людина вибирає вподобану річ на сторінці продавця і відправляє за неї гроші на банківську карту в надії незабаром отримати оплачений товар. Але нічого не отримує.

      Сторінка шахраїв, яка імітує сторінку Приватбанку / скріншот

      Пропозиції допомоги в погашенні боргу

      Шахрайство спрямоване на користувачів, які оформили швидкий кредит онлайн або банківський займ і бажають вигідніше його позбутися.

      Але насправді – такі "помічники" частіше є шахраями, які знайшли дані про клієнта. Їхня головна мета – переконати такого позичальника, що вони зможуть позбавити його від кредиту. І як тільки це вдасться, вони попросять аванс, після отримання якого, змінять контактні дані.

      Пропозиції швидкого заробітку

      Хоч всі знають, що безкоштовний сир лише у мишоловці, проте від пропозиції швидкого заробітку важко відмовитись. Яскраво розповідає про такий вид шахрайства анекдот:

      Хочеш навчу тебе як заробляти гроші в інтернеті? Так. Скинь мені пару сотень гривен і я тобі розповім. Ось так і заробляють.

      І, здавалося б, кожен розуміє – ймовірність, що така пропозиція буде правдою – мінімальна, але знаходяться ті, хто став жертвою. Тому не довіряйте пропозиціям, що обіцяють казкові багатства.

      Три поради як не стати жертвою шахраїв в інтернеті

      1. Не надавати особисті дані на незнайомих сайтах. Паспортні і платіжні дані, телефон, логін і пароль в інтернеті надавати тільки в разі 100% впевненості, що перебуваєте на офіційних сайтах.

      2. Не робити великих передоплат при покупці в інтернет-магазині. Краще використовувати спосіб покупки – накладений платіж. Тоді можна отримати товар, оглянути його і після цього оплатити.

      3. Не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей. Люди або сервіси, що пропонують швидкий заробіток або допомогу в рішенні кредитних труднощів часто виявляються шахраями.

      Що робити, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв

      Перше, що потрібно зробити – звернутися в поліцію. Зателефонуйте за номером 102 або вирушайте до найближчого відділення, зібравши всі докази факту шахрайства.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Публікації Статті Шахрайство
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