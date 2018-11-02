Как негативная аура мешает работать Добкину-младшему – детали в цифрах

Для чего Добкину-младшему Верховная Рада? Старший брат же говорил, что его там бьет из-за плохой ауры. Тогда для чего мучить родственника, держа под куполом. Тем более, что эта атмосфера влияет на дееспособность Димы.

0 – такое количество прямых предвыборных обещаний выполнил Дмитрий Добкин.

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В ноябре 2014-го Дмитрий Маркович дал 18 прямых обещаний, из них 9 провалил. Остальные девять имеют еще теоретические шансы быть воплощенными.



Добкин-младший дал 18 прямых обещаний, из которых 9 провалил

За 4 года Добкин-младший зарегистрировал, потому что далеко не факт, что написал, аж два законопроекта: о геноциде армянского народа и относительно усовершенствования конституционной функции Национального банка Украины для обеспечения экономического роста страны.



За 4 года Добкин-младший зарегистрировал два законопроекта

В общем из 476 пленарных заседаний Добкин письменно зарегистрировался лишь на каждом седьмом (66), а 410 заседаний нардеп пропустил по неизвестным причинам.



Добкин-младший зарегистрировался на 66 заседаниях, 410 пропустил

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