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      Как негативная аура мешает работать Добкину-младшему – детали в цифрах

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      Для чего Добкину-младшему Верховная Рада? Старший брат же говорил, что его там бьет из-за плохой ауры. Тогда для чего мучить родственника, держа под куполом. Тем более, что эта атмосфера влияет на дееспособность Димы.

      0 – такое количество прямых предвыборных обещаний выполнил Дмитрий Добкин.

      Читайте также: Кто из потенциальных кандидатов в президенты игнорирует голосования в Раде: впечатляющие данные

      В ноябре 2014-го Дмитрий Маркович дал 18 прямых обещаний, из них 9 провалил. Остальные девять имеют еще теоретические шансы быть воплощенными.

      Добкін-молодший дав 18 прямих обіцянок, з яких 9 провалив
      Добкин-младший дал 18 прямых обещаний, из которых 9 провалил

      За 4 года Добкин-младший зарегистрировал, потому что далеко не факт, что написал, аж два законопроекта: о геноциде армянского народа и относительно усовершенствования конституционной функции Национального банка Украины для обеспечения экономического роста страны.

      За 4 роки Добкін-молодший зареєстрував аж два законопроекти
      За 4 года Добкин-младший зарегистрировал два законопроекта

      В общем из 476 пленарных заседаний Добкин письменно зарегистрировался лишь на каждом седьмом (66), а 410 заседаний нардеп пропустил по неизвестным причинам.

      Добкін-молодший зареєструвався на 66 засіданні, 410 пропустив
      Добкин-младший зарегистрировался на 66 заседаниях, 410 пропустил

      Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь.

      Теги: Новости политики Законодательство Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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