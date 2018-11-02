Як негативна аура заважає працювати Добкіну-молодшому – деталі в цифрах

Для чого Добкіну-молодшому Верховна Рада? Старший брат же казав, що його там товче через погану ауру. Тоді для чого мучити родича, тримаючи під куполом. тим більше, що ця атмосфера впливає на дієздатність Дмитрика.

0 – таку кількість прямих передвиборних обіцянок виконав Дмитро Добкін.

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У листопаді 2014-го Дмитро Маркович дав 18 прямих обіцянок, з них 9 провалив. Інші дев'ять мають ще теоретичні шанси бути втіленими



Добкін-молодший дав 18 прямих обіцянок, з яких 9 провалив

За 4 роки Добкін-молодший зареєстрував, бо далеко не факт, що написав, аж два законопроекти: про геноцид вірменського народу і щодо удосконалення конституційної функції Національного банку України для забезпечення економічного зростання країни.



За 4 роки Добкін-молодший зареєстрував аж два законопроекти

Загалом із 476 пленарних засідань Добкін письмово зареєструвався лише на кожному сьомому (66), а 410 засідань нардеп пропустив з невідомих причин.



Добкін-молодший зареєструвався на 66 засіданні, 410 пропустив

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