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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      Хто з потенційних кандидатів в президенти ігнорує голосування в Раді: вражаючі дані

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      "Покажи як ти голосуєш і я скажу який з тебе майбутній президент" – якби виборці керувались таким принципом, то 100 років не бачити Україні нормального гаранта. Адже як показує статистика, бездіяльність депутатів з президентськими амбіціями вражає.

      Понад 80% – таку кількість голосувань у Верховній Раді проігнорували 10 потенційних кандидатів на посаду президента України.

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      "Смачний та запашний" нуль у графі голосувань красується навпроти топ-популіста Вадима Рабіновича.

      рабінович
      Вадим Рабінович

      Євген Мураєв і Віталій Купрій назбирали аж 8% голосувань. Лише кожне сьоме голосування цікавило опоблоківців Юрія Бойка і Михайла Добкіна.

      добкін
      Юрія Бойко і Михайло Добкін

      Куди продуктивніше працювали Вадим Новинський і Сергій Тарута. В цих діячів коефіцієнт корисної дії – 16%.

      тарута
      Вадим Новинський і Сергій Тарута

      І лише Олександр Вілкул взірець для наслідування. Найпродуктивніший серед "опоблоківців" кожен п'ятий раз натискав кнопку на системі Ради.

      Теги: Новини політики Сергій Тарута Вадим Рабінович Михайло Добкін Юрій Бойко Вадим Новинський Олександр Вілкул Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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