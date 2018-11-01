Хто з потенційних кандидатів в президенти ігнорує голосування в Раді: вражаючі дані
"Покажи як ти голосуєш і я скажу який з тебе майбутній президент" – якби виборці керувались таким принципом, то 100 років не бачити Україні нормального гаранта. Адже як показує статистика, бездіяльність депутатів з президентськими амбіціями вражає.
Понад 80% – таку кількість голосувань у Верховній Раді проігнорували 10 потенційних кандидатів на посаду президента України.
Читайте також: Скільки законопроектів депутати можуть здати на макулатуру
"Смачний та запашний" нуль у графі голосувань красується навпроти топ-популіста Вадима Рабіновича.
Вадим Рабінович
Євген Мураєв і Віталій Купрій назбирали аж 8% голосувань. Лише кожне сьоме голосування цікавило опоблоківців Юрія Бойка і Михайла Добкіна.
Юрія Бойко і Михайло Добкін
Куди продуктивніше працювали Вадим Новинський і Сергій Тарута. В цих діячів коефіцієнт корисної дії – 16%.
Вадим Новинський і Сергій Тарута
І лише Олександр Вілкул взірець для наслідування. Найпродуктивніший серед "опоблоківців" кожен п'ятий раз натискав кнопку на системі Ради.